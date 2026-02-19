jueves 19  de  febrero 2026
PROTESTAS

Motín en cárcel de Cuba: presos políticos y comunes se rebelan gritando "Patria y vida"

Desde el exilio, el expreso político y líder social, José Daniel Ferrer, denunció que el régimen castrista arremetió brutalmente contra los reos

Captura del vídeo difundido por José Daniel Ferrer &nbsp;

Captura del vídeo difundido por José Daniel Ferrer

 

Facebook: José Daniel Ferrer.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Lo que comenzó como un grito de auxilio por parte de cientos de reclusos ante el hambre y los abusos, terminó en un motín masivo sofocado por las fuerzas especiales del régimen cubano mediante el uso de gases y balas de goma, en el penal de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila.

Cerca de las 2:00 de la madrugada, la población penal se levantó para denunciar una realidad que ya no pueden soportar: raciones de comida con gusanos, falta de agua potable y una ausencia total de atención médica.

Lee además
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca en conferencia con periodistas el martes 1 de abril de 2025.
PRESIÓN

EEUU advierte a Cuba que debe realizar cambios drásticos muy pronto: "Es un régimen que está cayendo"
Una patrulla de agentes de la Seguridad del Estado en Cuba permanece frente a la residencia de Katherine Bisquet Rodríguez.
REPRESIÓN

Reporte contabiliza 328 violaciones de derechos humanos en Cuba en un mes

La respuesta de la cúpula oficialista no fue atender las carencias, sino enviar tropas antimotines armadas para recuperar el control de los destacamentos por la fuerza.

El régimen de Cuba respondió con violencia

Desde el interior de las celdas, los testimonios filtrados dibujan un escenario crítico. El preso político Orlando Almenares Rey denunció, entre dificultades para respirar, que los guardias dispararon gas pimienta y perdigones de goma incluso contra reclusos con patologías de salud. "Nos están tirando con tiros de balas de goma dentro de las celdas", alcanzó a alertar en un video que ha logrado burlar el cerco informativo.

Las denuncias de familiares coinciden en señalar que la situación en Canaleta ha cruzado el límite de lo tolerable. Describen una dieta basada en caldos de desechos y porciones de arroz medidas por tazas de café, un esquema de subsistencia que muchos califican como una forma de tortura lenta. Un reclamo que trasciende las carencias.

Embed

Aunque el hambre fue el detonante, las consignas de "Patria y Vida" y "Libertad" que aparecieron pintadas en sábanas dentro del penal confirman que el descontento es también político. Los reclusos manifestaron abiertamente su rechazo a una gestión que, lejos de responder a las necesidades del pueblo, recurre a la violencia sistemática para silenciar las protestas.

Mientras el régimen mantiene el hermetismo sobre el número de heridos y el estado actual de la prisión, el motín de Canaleta queda como un crudo recordatorio del nivel de asfixia al que está sometida la población penal en la isla. La represión de este jueves solo ha profundizado la brecha entre una ciudadanía agotada y una estructura de poder que solo ofrece castigo ante el reclamo de derechos básicos.

Embed

Temas
Te puede interesar

Opositor José Daniel Ferrer, a favor de operación en Cuba como la que derrocó a Maduro

Departamento de Estado admite que Marco Rubio lidera contactos sobre Cuba, aunque evita confirmar reuniones

Lanzan nueva iniciativa por la libertad: "¡Que se vayan! Por una Cuba libre y próspera"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro. video
Venezuela

El "Pollo" Carvajal acusa a Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión de las protestas en Venezuela

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

Te puede interesar

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El activista cubano José Daniel Ferrer
LIBERTAD

Opositor José Daniel Ferrer, a favor de operación en Cuba como la que derrocó a Maduro

Asamblea Nacional de Venezuela .
VENEZUELA

Aprobación de ley de amnistía en puertas: Asamblea Nacional retoma debate en medio de reclamos

Fotografía cedida por la agencia estatal de noticias KCNA que muestra lanzacohetes este jueves, en un evento de gobierno en Pionyang (Corea del Norte). 
COREA DEL NORTE

Kim Jong Un exhibe batería de lanzacohetes con capacidad nuclear y alardea de su poderío