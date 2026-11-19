SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribirá este jueves su candidatura para buscar un tercer mandato en las elecciones de febrero de 2027, con el respaldo de una elevada aprobación ciudadana y tras impulsar una política de seguridad que ha reducido drásticamente la criminalidad en el país.

Con una aprobación cercana al 80%, el mandatario, de 45 años, aspira a mantenerse otros seis años en el poder, respaldado por los resultados de su estrategia contra las pandillas y por una reforma constitucional aprobada en 2025 que habilitó la reelección presidencial indefinida.

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Bukele, quien llegó a la Presidencia en 2019, ha construido buena parte de su respaldo popular a partir de la ofensiva contra las estructuras criminales, una política que transformó los indicadores de seguridad de El Salvador, que durante años registró algunos de los índices de violencia más elevados del mundo.

La estrategia se apoya en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que permitió ampliar las operaciones de seguridad y las detenciones de presuntos integrantes de pandillas. La medida también ha generado observaciones de organismos internacionales sobre la aplicación de garantías y derechos fundamentales.

Operativo militar en Haití

Su candidatura se formaliza mientras El Salvador mantiene un despliegue de más de 2,000 soldados en Haití, país afectado por la actividad de poderosas pandillas que presuntamente secuestraron a cuatro aerotécnicos salvadoreños el pasado 18 de octubre. Los militares forman parte de una fuerza multinacional respaldada por Naciones Unidas.

Aunque uno de los objetivos de la operación es contribuir al rescate de los efectivos, las acciones también se han extendido a operaciones contra líderes de organizaciones criminales. Ambos países mantienen un acuerdo de cooperación cuyo contenido permanece bajo reserva y que podría ampliar la participación salvadoreña en territorio haitiano.

Bukele busca proyectar internacionalmente su experiencia en materia de seguridad, una política que ha despertado el interés de varios gobiernos latinoamericanos, interesados en conocer y aplicar aspectos de su modelo contra el crimen organizado.

Seguridad y escenario electoral

El mandatario competirá en los comicios del 28 de febrero de 2027 frente a candidatos de la oposición, entre ellos el médico Rafael Aguirre, vinculado al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la exdiputada Mayteé Iraheta, representante de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 93,000 personas en operaciones contra las pandillas. El Gobierno sostiene que la medida ha sido determinante para recuperar territorios y fortalecer la seguridad de la población.

Bukele también ha tenido protagonismo en la cooperación migratoria y de seguridad con Washington. En 2025, El Salvador recibió a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos, quienes permanecieron durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), antes de ser liberados. Algunos de ellos denunciaron presuntos abusos durante su detención.

En el ámbito económico, uno de los principales desafíos de su administración continúa siendo el costo de vida en una economía dolarizada. El precio de los alimentos y el poder adquisitivo de los hogares figuran entre los asuntos que concentran la atención de la población.

Reforma constitucional y reelección

El camino para un tercer mandato quedó habilitado en julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que permitió la reelección presidencial indefinida.

La medida se sumó a la autorización judicial que permitió a Bukele presentarse a los comicios de 2024, pese a las disposiciones constitucionales que anteriormente limitaban la reelección consecutiva.

La reforma de 2025 también amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El actual mandato de Bukele concluirá en 2027, luego de un ajuste de dos años destinado a sincronizar las elecciones presidenciales con los comicios legislativos y municipales.

FUENTE: Con información de AFP