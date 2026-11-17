El candidato presidencial de El Salvador, Rafael Aguirre (centro), hace gestos junto a la candidata a la vicepresidencia, Madai Santos (derecha) —del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)—, a las afueras del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras registrar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027, en San Salvador, el 17 de noviembre de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

SAN SALVADOR.- El médico y sindicalista Rafael Aguirre inscribió este martes su candidatura presidencial para participar en las elecciones del próximo 28 de febrero de 2027, en las que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, buscará un tercer mandato.

Con una aprobación del 80%, según las cifras citadas en el contexto electoral, Bukele figura como favorito para continuar en el poder durante otros seis años. Su postulación se produce tras una reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida.

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Candidato de la izquierda

Rafael Aguirre, de 46 años, registró su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como representante del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), antigua guerrilla que participó en la guerra civil salvadoreña.

Aguirre, quien dirige el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, afirmó que su candidatura representa a distintos movimientos sociales. Al acto de inscripción asistieron veteranos del conflicto armado, que se extendió entre 1981 y 1992.

Posición sobre el régimen de excepción

Aguirre ha manifestado su respaldo al régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas.

La medida permite realizar detenciones sin orden judicial y ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y más de 500 muertes de personas bajo custodia estatal.

El régimen de excepción constituye uno de los principales ejes de la política de seguridad de Bukele, con la cual ha logrado convertir a El Salvador en uno de los países más seguros del mundo, tras haber sido una de las naciones más violentas antes de la llegada de Bukele al poder.

Antecedentes electorales del FMLN

El FMLN gobernó El Salvador entre 2009 y 2019, durante las administraciones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, el partido sufrió una importante derrota en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, su candidato, Manuel Flores, obtuvo poco más del 6% de los votos, frente al 84% alcanzado por Bukele. La organización tampoco cuenta actualmente con representación en la Asamblea Legislativa.

Bukele asumió la presidencia en 2019 y puso fin a tres décadas de alternancia en el poder entre el FMLN y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Antes de llegar a la Presidencia.

Los expresidentes Funes, fallecido en 2025, y Sánchez Cerén terminaron en Nicaragua, donde permanecieron exiliados en medio de procesos judiciales relacionados con acusaciones de corrupción.

Las elecciones presidenciales salvadoreñas están previstas para el 28 de febrero de 2027.

FUENTE: Con información de AFP