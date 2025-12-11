jueves 11  de  diciembre 2025
ACUERDOS

Nayib Bukele sella con Costa Rica una "alianza" contra la criminalidad

Los gobiernos de El Salvador y Costa Rica firmaron una alianza de seguridad que promueve la cooperación para enfrentar estructuras criminales

En esta imagen, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador, el presidente salvadoreño Nayib Bukele (d) saluda al presidente costarricense Rodrigo Chaves (i) para la firma de la alianza Escudo de las Américas, que incluye trabajo conjunto en proyectos de seguridad, economía y ayuda mutua en el Congo, en San Salvador, el 11 de diciembre de 2025.&nbsp;

En esta imagen, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador, el presidente salvadoreño Nayib Bukele (d) saluda al presidente costarricense Rodrigo Chaves (i) para la firma de la alianza "Escudo de las Américas", que incluye trabajo conjunto en proyectos de seguridad, economía y ayuda mutua en el Congo, en San Salvador, el 11 de diciembre de 2025. 

Foto: Handout / OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SALVADOR - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartirá con Costa Rica su experiencia en la guerra contra las pandillas, según un acuerdo suscrito este jueves con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, que enfrenta un aumento de la criminalidad.

Bukele goza de una amplia popularidad por su lucha contra la delincuencia, que incluye el encarcelamiento de miles de pandilleros en una enorme prisión que Chaves quiere replicar en su país.

Lee además
El economista y exministro de finanzas Rodrigo Chaves asumió como presidente de Costa Rica por un mandato de cuatro años centrado en revitalizar uno de los países latinoamericanos. Las economías más estables de Estados Unidos.
CORRUPCIÓN

Fiscalía de Costa Rica acusa a Rodrigo Chaves de financiamiento electoral ilegal
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José.
Política

Congreso de Costa Rica rechaza levantar inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

Los dos mandatarios firmaron este jueves en El Salvador la "Alianza Escudo de las Américas", que alienta la cooperación en seguridad y a la cual desean que se sumen otros países de la región.

"Lo que estamos haciendo es prestarles toda nuestra experiencia, conocimiento y lo que hemos logrado acá para que ustedes lo apliquen dentro de lo que consideren conveniente", dijo Bukele tras la firma del documento en la residencia presidencial de campo en el Lago de Coatepeque, 60 km al oeste de San Salvador.

Durante su visita de dos días, Chaves tiene previsto recorrer la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que Bukele suele mostrar con orgullo a invitados especiales.

Con capacidad para 40.000 presos, el Cecot es considerado el penal más grande de Latinoamérica.

"Estructuras criminales"

Allí hay unos 15.000 internos acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Bukele detalló que puede ayudar a Costa Rica con su "experiencia" en el "desmantelamiento de las estructuras criminales", con el manejo de las cárceles y "las reformas de ley necesarias para poder erradicar el crimen".

Por su parte, Chaves, quien enfrenta un proceso en el Congreso que podría llevarlo a la destitución, dijo que en su país le acusan de "pichón de dictador" porque quiere erradicar el crimen.

"Lo que yo sí quiero y me confieso (...) es que mi país cambie al poder judicial, que cambie nuestras leyes para que los ciudadanos salgan de las cárceles de sus casas y los criminales se queden en la cárcel", sostuvo.

"Régimen de excepción"

En marzo de 2022, Bukele le declaró la guerra a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que es criticado por organismos humanitarios.

El Salvador acumula poco más de 90.000 presuntos pandilleros detenidos, aunque unos 8.000 fueron liberados por falta de pruebas, según las autoridades.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Tribunal Electoral de Costa Rica pide retirar la inmunidad al presidente Chaves

José Antonio Kast cierra campaña prometiendo devolver el "orden y la seguridad" a Chile

Temporal provoca apagón masivo y caos aéreo en Brasil

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que atacó a Ariana Grande

La laureada del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado (C-R), besa a su madre Corina Parisca Pérez mientras saluda a los simpatizantes reunidos fuera del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.
NUEVA YORK

La larga y "aterradora" travesía marítima que hizo María Corina Machado para salir de Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
EL DINERO DE TODOS

DeSantis presenta un presupuesto de $117.4 mil millones con aumentos en educación y recortes en impuestos

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
NUEVAS LEYES

Florida impulsa reforma sanitaria inspirada en la agenda del presidente Trump

Te puede interesar

Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk, comparece durante una audiencia en el Cuarto Tribunal de Distrito el 11 de diciembre de 2025 en Provo, Utah.
EEUU

El hombre acusado del crimen del activista conservador Charlie Kirk comparece ante un tribunal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La laureada del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado (C-R), besa a su madre Corina Parisca Pérez mientras saluda a los simpatizantes reunidos fuera del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.
NUEVA YORK

La larga y "aterradora" travesía marítima que hizo María Corina Machado para salir de Venezuela

Los narcosobrinos Efraín Campos Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y su tía Cilia Flores (centro), la esposa del dictador Nicolás Maduro.
Aumenta la presión

EEUU anuncia nuevas sanciones contra "narcosobrinos" de Maduro, un empresario y red de transporte petrolero

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer junto a su homólogo demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.
CONGRESO

Senado de EEUU rechaza dos proyectos rivales sobre el Obamacare

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
TENSIONES

Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado