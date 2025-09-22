lunes 22  de  septiembre 2025
Política

Congreso de Costa Rica debate sobre retiro de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves

El mandatario conservador perderá su fuero si al menos 38 de los 57 diputados votan a favor de quitarle la inmunidad, aunque eso no implica que pierda su cargo

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ — El Congreso de Costa Rica comenzó este lunes a debatir si le quita la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para que sea juzgado por supuesta corrupción.

La sesión especial fue abierta a las 14H15 locales (20H15 GMT) por el titular del Congreso, el opositor Rodrigo Arias, hermano del expresidente Óscar Arias. Esta es la primera vez que un presidente costarricense enfrenta un pedido de desafuero.

Lee además
El economista y exministro de finanzas Rodrigo Chaves asumió como presidente de Costa Rica por un mandato de cuatro años centrado en revitalizar uno de los países latinoamericanos. Las economías más estables de Estados Unidos.
POLÍTICA

Presidente de Costa Rica elude votación clave en el Congreso sobre su inmunidad
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa plantea convocar a una Asamblea Constituyente y denuncia "secuestro institucional"

El mandatario conservador, en el poder desde 2022, perderá su fuero si al menos 38 de los 57 diputados votan a favor de quitarle la inmunidad, aunque eso no implica que pierda su cargo.

"Se inicia el procedimiento de acusación contra el señor Rodrigo Alberto Jesús Chaves Robles, a fin de acordar si procede o no el levantamiento de su inmunidad", dijo Arias al abrir la sesión.

"Golpe de Estado"

Chaves, de 64 años, está acusado por la Fiscalía del delito de concusión (abuso de poder para favorecer a alguien), penado con hasta ocho años de cárcel.

La Fiscalía acusa a Chaves de "obligar" a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.

Según la acusación, la contratación se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento "aparentemente" indebido.

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también enfrenta un pedido de desafuero por los mismos cargos.

Esto es "un intento de golpe de Estado judicial (...), un show para deslegitimar a un gobierno al que el pueblo eligió", señaló Chaves la semana pasada.

Durante la sesión, los tres diputados de una comisión especial que analizó la moción deben exponer ante el plenario de la Asamblea Legislativa sus argumentos sobre el pedido de desafuero.

Todos los poderes en contra de Chaves

Dos miembros de esa comisión han pedido levantar el fuero, mientras que uno lo rechaza.

Chaves anunció la semana pasada que no comparecería ante el Plenario este lunes para no darle "un barniz de legitimidad" a la moción de desafuero.

El presidente, que termina su mandato el próximo año, regularmente critica a la Corte Suprema, el Congreso, la Fiscalía y a medios de comunicación.

El 1 de julio la Corte Suprema avaló el pedido de la Fiscalía de retirar la inmunidad a Chaves. El máximo tribunal pasaría a juzgar al gobernante en el caso de perder la inmunidad.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

La narcodictadura de Venezuela y la banalidad del mal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida