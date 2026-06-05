Nicolás Maduro contrata a abogada experta en descalificar a testigos en causas penales

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.

NUEVA YORK .- Nicolás Maduro , exdictador de Venezuela, incorporó este jueves en su equipo de defensa a la abogada Anna Estevao, experta en descalificar testigos, para enfrentar los cargos de la justicia de EEUU por conspiración en narcotráfico, durante la audiencia fijada por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para el próximo 30 de junio, se informó.

La contratación de Estevao, que consta en documentos presentados ante el juez Alvin Hellerstein, es considerada clave para una nueva estrategia de Barry Pollack, abogado principal de Maduro, que se estaría preparando en un intento de anular el proceso que adelanta la justicia de EEUU.

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El abogado ha presentado, hasta ahora, mociones de que la detención en Venezuela del exdictador, el 3 de enero pasado, fue ilegal, luego de haber alegado una supuesta violación del derecho a la defensa de Maduro al no permitírsele fondos para pagar abogados privados por decisión de la OFAC, una estrategia que fue frenada por el gobierno de Trump.

Ahora habría decidido integrar a su equipo a Estevao, mientras que Maduro, que se declaró inocente de los cargos al igual que su esposa Cilia Flores, espera la audiencia de juicio en una cárcel de Nueva York.

Maduro engrosa su defensa

La abogada, penalista estadounidense que pertenece al escritorio jurídico Harris Trzaskoma del cual Pollack también formó parte, es conocida por asumir casos de alto perfil en EEUU.

El más conocido es la causa seguida al magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs en el juicio por graves cargos criminales que significaban cadena perpetua, pero que Estevao logró desvirtuar y logro que se redujera su supuesta culpabilidad a dos cargos menores relacionados con la prostitución. En la actualidad, cumple una condena de 50 meses de prisión, según informaciones.

La incorporación de Anna Estevao en la defensa de Maduro sería “un caso excepcional” que la fiscalía no esperaba, dado que no tiene experticia en casos relacionados con drogas y menos con Venezuela, según la periodista Mairbort Petit, conocedora de casos penales en Nueva York.

Abogada experta contra testigos

“La abogada tiene un talento extraordinario y así se ha considerado en el juicio de Diddy, porque su especialidad en destruir la credibilidad de los testigos. Es una experta en reencuadrar narrativas antes los jurados y convertir un caso penal en una disputa sobre abuso gubernamental”, afirmó.

Según dijo, Estevao posee “habilidades extraordinarias cuando la fiscalía depende de cooperantes, desertores, o exfuncionarios para preparar su acusación”.

En proceso penal contra Maduro, la justicia estadounidense tiene previsto promover como testigos, principalmente, al general retirado venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de Inteligencia militar del chavismo; a Alex Saab, empresario colombiano y financista de Maduro; y al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, indultado por Trump de cargos por narcotráfico y uso de armas de fuego por el cual había sido sentenciado en 2024.

Con ellos, en una larga lista de testigos, se procuraría fortalecer los cargos que vincularían a Maduro como jefe del Cartel de los Soles, designada organización terrorista extranjera por la administración Trump, por amenazar la seguridad de EEUU.

“Esto significa entonces que ella entra como punto clave para tocar y tratar a toda costa de eliminar en juicio penal”, indicó Petit.

FUENTE: Con información de Maibort Petit, SinFiltros Youtube