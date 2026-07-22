miércoles 22  de  julio 2026
PROCESO JUDICIAL

Alex Saab se declara no culpable y evita comparecer ante una corte de Florida

El empresario colombiano enfrentará el proceso a través de sus abogados. La decisión del juez no es un pronunciamiento de fondo

Alex Saab, esposado y escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

Alex Saab, esposado y escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El empresario colombiano Álex Nain Saab Morán se declaró formalmente no culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida, según consta en un documento que se incorporó a su expediente y el juez aceptó que continué esta etapa del proceso sin que asista a la audiencia prevista para el 24 de julio.

El tribunal dio como válida la solicitud presentada por la defensa para eximir a Saab de comparecer personalmente a la audiencia prevista en el caso, mediante una renuncia formal a su presencia física (Waiver of Personal Appearence).

Lee además
En Bolivia, Tania Ruiz llora como otras madres la la muerte de jóvenes tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania  
INVESTIGACIONES

Bolivia investiga a 26 nacionales vinculados a Rusia por captar y enviar personas a los conflictos en Ucrania
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Gustavo Porras (c). 
Política

Congreso de Nicaragua anuncia votación para reformar ley que excluiría a opositores en elecciones

Pasos en la corte

Queda cancelada la audiencia presencial prevista para el 24 de julio de 2026 en Miami. También el informe de abogados contemplados para esta fase del procedimiento.

Los representantes legales de Saab, son: Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster, quienes presentaron la notificación de comparecencia permanente ante la corte.

El tribunal, al admitir el documento, registró oficialmente la declaración de no culpable de Saab, con lo cual fija su posición frente a los cargos que le imputan las autoridades estadounidenses.

Saab continuará enfrentando el proceso a través de sus abogados, sin que sea necesaria su presencia física en esta etapa.

No hay un pronunciamiento sobre el fondo del caso por parte del juez, se trata de una medida de carácter procesal que permite que el expediente avance mientras la defensa prepara su estrategia ante la corte federal de Florida.

Cargos contra Saab

El empresario barranquillero, presunto testaferro de Nicolás Maduro, cuyo juicio en EEUU inicia en junio de 2027, enfrenta cargos por operaciones de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas.

Se le imputa haber participado en esquemas para ocultar recursos obtenidos mediante contratos públicos y otros negocios vinculados al régimen venezolano.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado que durante varios años Saab habría utilizado el sistema financiero estadounidense para movilizar y ocultar recursos relacionados con presuntos actos de corrupción, sobornos y sobrecostos en contratos estatales venezolanos.

Entre las investigaciones que han rodeado su nombre figura su presunta participación en operaciones relacionadas con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos impulsado por el gobierno venezolano. Los fiscales sostienen que parte de esos contratos habrían estado acompañados de sobreprecios, falsificación de documentos y beneficios económicos indebidos. Saab ha negado reiteradamente las acusaciones.

Lo que viene en el proceso

Con la declaración de no culpabilidad ya formalizada, el proceso judicial entra ahora en una etapa de preparación probatoria.

La Fiscalía deberá presentar las evidencias que sustentan las acusaciones, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los señalamientos y promover sus propios argumentos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.

Por ahora, la decisión anunciada este 22 de julio únicamente modifica la forma en que Saab participará en las siguientes actuaciones judiciales y no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del caso.

La responsabilidad penal del empresario colombiano seguirá siendo objeto de análisis en los tribunales estadounidenses durante los próximos meses.

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo / Focus Noticia

Temas
Te puede interesar

Fijan comienzo del juicio a Maduro para el 1ro de junio de 2027

Juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comienza el 1 de junio de 2027

Flávio Bolsonaro reúne diplomáticos extranjeros y cuestiona sistema electoral

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores realizan la operación en un avión de carga con ayuda humanitaria destinada a Cuba en el almacén 7 Air/World Freight Service en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Para la isla

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje. 
RELACIONES

¿Por qué Delcy Rodríguez recibe inmunidad de EEUU, aunque interinato caducó, según Constitución?

Tormenta tropical Bertha en las primeras horas del miércoles 22 de julio de 2026.
DEBILITAMIENTO

Bertha pierde fuerza, pero mantiene alertas en la costa norte del Golfo

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 
POLÉMICA

Cancelan a Rosalía en Argentina por compartir post tras el Mundial

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

Zelenski destituye al jefe de las Fuerzas Armadas tras el cese del ministro de Defensa

Te puede interesar

La investigación condujo al arresto de tres implicados, identificados por las autoridades como los organizadores del esquema fraudulento.
FRAUDE LOCAL

Desmantelan red que burlaba exámenes para obtener licencias de conducir en Miami-Dade

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje. 
RELACIONES

¿Por qué Delcy Rodríguez recibe inmunidad de EEUU, aunque interinato caducó, según Constitución?

La congresista María Elvira Salazar solicitó meses atrás al DHS continuar con los expedientes de inmigrantes que ya habían superado las verificaciones de seguridad y cumplían con los requisitos exigidos por la ley.
INMIGRACIÓN

USCIS levanta las pausas que frenaban trámites migratorios de cubanos y venezolanos

Tim Walz el gobernador de Minnesota y excandidato a vicepresidente del país.
CORRUPCIóN

Gobierno federal suspende por fraude subsidios a California y Minnesota

Las plataformas elevadoras fueron utilizadas para incorporar las unidades paletizadas al carguero.
ASISTENCIA A CUBA

Comienza en Bejucal y Alquízar la distribución de la ayuda humanitaria enviada por EEUU a Cuba