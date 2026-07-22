Alex Saab se declara no culpable y evita comparecer ante una corte de Florida

Alex Saab, esposado y escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

MIAMI .- El empresario colombiano Álex Nain Saab Morán se declaró formalmente no culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida, según consta en un documento que se incorporó a su expediente y el juez aceptó que continué esta etapa del proceso sin que asista a la audiencia prevista para el 24 de julio.

El tribunal dio como válida la solicitud presentada por la defensa para eximir a Saab de comparecer personalmente a la audiencia prevista en el caso, mediante una renuncia formal a su presencia física (Waiver of Personal Appearence).

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Pasos en la corte

Queda cancelada la audiencia presencial prevista para el 24 de julio de 2026 en Miami. También el informe de abogados contemplados para esta fase del procedimiento.

Los representantes legales de Saab, son: Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster, quienes presentaron la notificación de comparecencia permanente ante la corte.

El tribunal, al admitir el documento, registró oficialmente la declaración de no culpable de Saab, con lo cual fija su posición frente a los cargos que le imputan las autoridades estadounidenses.

Saab continuará enfrentando el proceso a través de sus abogados, sin que sea necesaria su presencia física en esta etapa.

No hay un pronunciamiento sobre el fondo del caso por parte del juez, se trata de una medida de carácter procesal que permite que el expediente avance mientras la defensa prepara su estrategia ante la corte federal de Florida.

Cargos contra Saab

El empresario barranquillero, presunto testaferro de Nicolás Maduro, cuyo juicio en EEUU inicia en junio de 2027, enfrenta cargos por operaciones de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas.

Se le imputa haber participado en esquemas para ocultar recursos obtenidos mediante contratos públicos y otros negocios vinculados al régimen venezolano.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado que durante varios años Saab habría utilizado el sistema financiero estadounidense para movilizar y ocultar recursos relacionados con presuntos actos de corrupción, sobornos y sobrecostos en contratos estatales venezolanos.

Entre las investigaciones que han rodeado su nombre figura su presunta participación en operaciones relacionadas con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos impulsado por el gobierno venezolano. Los fiscales sostienen que parte de esos contratos habrían estado acompañados de sobreprecios, falsificación de documentos y beneficios económicos indebidos. Saab ha negado reiteradamente las acusaciones.

Lo que viene en el proceso

Con la declaración de no culpabilidad ya formalizada, el proceso judicial entra ahora en una etapa de preparación probatoria.

La Fiscalía deberá presentar las evidencias que sustentan las acusaciones, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los señalamientos y promover sus propios argumentos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.

Por ahora, la decisión anunciada este 22 de julio únicamente modifica la forma en que Saab participará en las siguientes actuaciones judiciales y no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del caso.

La responsabilidad penal del empresario colombiano seguirá siendo objeto de análisis en los tribunales estadounidenses durante los próximos meses.

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo / Focus Noticia