miércoles 22  de  julio 2026
INMIGRACIÓN

USCIS levanta las pausas que frenaban trámites migratorios de cubanos y venezolanos

La agencia comenzó a destrabar miles de expedientes tras un fallo judicial que anuló la suspensión de adjudicaciones finales. También evalúa alternativas para casos bajo la Ley de Ajuste Cubano

La congresista María Elvira Salazar solicitó meses atrás al DHS continuar con los expedientes de inmigrantes que ya habían superado las verificaciones de seguridad y cumplían con los requisitos exigidos por la ley.

La congresista María Elvira Salazar solicitó meses atrás al DHS continuar con los expedientes de inmigrantes que ya habían superado las verificaciones de seguridad y cumplían con los requisitos exigidos por la ley.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.– Miles de cubanos y venezolanos podrán volver a avanzar en sus trámites migratorios después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmara que comenzó a levantar las pausas que mantenían suspendidas las adjudicaciones finales de numerosos beneficios, en cumplimiento de una decisión de un tribunal federal.

La confirmación aparece en una respuesta enviada por USCIS a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien meses atrás solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reactivar los casos de inmigrantes que ya habían superado las verificaciones de seguridad y cumplían con los requisitos exigidos por la ley.

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En la comunicación, fechada el 16 de julio, la agencia explica que las suspensiones respondían a memorandos internos emitidos en aplicación de órdenes ejecutivas y otras disposiciones federales. Sin embargo, recordó que el Tribunal Federal del Distrito de Rhode Island anuló esas directrices el pasado 5 de junio en el caso Dorcas International Institute of Rhode Island v. USCIS, lo que obligó al Gobierno a dejar sin efecto esa política.

Como resultado de esa decisión, USCIS informó que ya adoptó medidas para retirar las restricciones que permanecían vigentes sobre las adjudicaciones finales y precisó que el procesamiento de solicitudes presentadas por ciudadanos cubanos y venezolanos deberá reanudarse conforme avance ese proceso.

Uno de los aspectos más relevantes de la respuesta oficial es que la agencia reveló que evalúa opciones para las personas amparadas por la Ley de Ajuste Cubano, aunque no precisó cuáles serían esas medidas ni el plazo para su eventual implementación.

La carta también aclara una de las principales dudas surgidas entre los solicitantes. USCIS aseguró que las ceremonias de naturalización nunca fueron suspendidas y que continúan celebrándose en todo el país, incluido el sur de Florida. Lo que permanecía paralizado era la decisión final sobre determinados beneficios migratorios.

En la misiva enviada al Departamento de Seguridad Nacional, Salazar pidió reactivar el procesamiento de solicitudes de ciudadanía, naturalización y otros beneficios para cubanos y venezolanos. La legisladora sostuvo que las revisiones de seguridad son necesarias para proteger al país, pero advirtió que esos controles no deben convertirse en un obstáculo indefinido para inmigrantes que ya fueron evaluados y reúnen las condiciones para avanzar en sus expedientes.

Salazar también señaló que la paralización de las adjudicaciones había impedido que miles de personas completaran el último paso hacia la ciudadanía estadounidense y expresó su confianza en que el reinicio del procesamiento permita destrabar los casos acumulados.

La decisión representa un alivio para miles de inmigrantes que durante meses permanecieron en un limbo administrativo pese a haber cumplido con los requisitos establecidos por las autoridades. Ahora, la atención se centra en la rapidez con la que USCIS resolverá el volumen de expedientes pendientes y en las medidas que pueda adoptar para los solicitantes acogidos a la Ley de Ajuste Cubano.

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