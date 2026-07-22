¿Por qué Delcy Rodríguez recibe inmunidad de EEUU, aunque interinato caducó, según Constitución?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje.

ESPECIAL .- En otro gesto de acercamiento a Caracas, el gobierno de EEUU concedió la inmunidad a Delcy Rodríguez como jefe en funciones de Venezuela y la hizo valer oficialmente ante una Corte federal de Florida en una demanda civil por hechos de naturaleza penal ocurridos en el país suramericano en años recientes.

Este martes se informó que el Departamento de Justicia solicitó formalmente ante el juez de la Corte del Distrito Sur de Florida, Darrin P. Gayles que excluya a Rodríguez de una acción presentada por más de una docena de ciudadanos estadounidenses el 14 de agosto de 2025 contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos personeros del régimen que rigió hasta el 3 de enero pasado, cuando fue capturado el dictador que lo encabezaba.

La petición judicial fue respaldada con un documento del Departamento de Estado que notifica la concesión de inmunidad a Rodríguez.

“El Departamento de Estado reconoce y concede la inmunidad de la presidenta Rodríguez como jefa de Estado en ejercicio de un país extranjero frente a la jurisdicción de este tribunal”, señaló el Departamento de Justicia en un escrito que cita la carta del Departamento de Estado, según informaciones periodísticas que precisan la fecha y dieron a conocer la posición del gobierno que encabeza el presidente Trump.

“El gobierno de Estados Unidos decide a quién le da inmunidad, con base a un principio de derecho internacional público consuetudinario (de uso y costumbre) y al que nadie se puede oponer”, señala el abogado penalista Omar Estacio, conocedor de la jurisprudencia estadounidense, al ser consultado sobre la controvertida concesión de inmunidad a Rodríguez.

Demanda contra Maduro y colaboradores

El 14 de julio pasado, el juez Gayles decidió la demanda y ordenó al depuesto dictador Maduro, al ministro Diosdado Cabello y a otros altos personeros del régimen chavista a pagar 314 millones de dólares a los demandantes estadounidenses que reclaman indemnización de daños tras ser víctimas de secuestro, tortura y detención arbitraria en ese país.

El juez argumentó en su fallo de 19 páginas que Maduro “cometió actos de terrorismo internacional” e “históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos", según reportes.

También señaló que hubo "secuestro, la tortura y la detención arbitraria" y se "violaron las leyes penales de Estados Unidos y de Florida" en los casos de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes fueron incorporados a la demanda mancomunada y que formaron parte del intercambio de prisioneros en 2023, durante la administración de Joe Biden.

La decisión judicial recayó también sobre el exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al exmagistrado del Tribunal Supremo Maikel Moreno Pérez, el jefe antidrogas y militar Néstor Luis Reverol, y el exfiscal general Tarek William Saab, todos como ejecutores de la represión de Maduro.

También declaró responsable al Cartel de los Soles y al empresario colombiano y exministro Alex Saab, considerado el operador financiero de Maduro y detenido en la actualidad en Miami por cargos de lavado de dinero, a pesar de que no formaba parte abiertamente del aparato represivo.

Delcy Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no aparecen en la sentencia, aunque figuraron inicialmente en la demanda identificada como Kenemore et al. v. Maduro Moros et al, según se informó.

Tampoco fueron condenadas las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) que cumplen un rol relevante en la relación con EEUU.

Inmunidad a Delcy Rodríguez en EEUU

La decisión oficial del gobierno estadounidense que vuelve inmune y protege a la actual jefa encargada de Venezuela de cualquier proceso civil y penal, ya había sido adelantada hace dos meses.

A finales de mayo, la “instrucción” del presidente Trump de detener cualquier investigación criminal que pueda involucrar a Delcy Rodríguez trascendió a través de “una fuente gubernamental”, citada por reportes de prensa, aunque no se habló entonces de inmunidad.

Pero a esta fecha, la aplicación del principio legal a sucesora de Maduro representa una contrariedad legal en Venezuela.

Rodríguez está señalada de permanecer ilegalmente en el poder porque su período como encargada del país, tras ser la vicepresidenta de Maduro, se venció el 3 de julio pasado al cumplirse el lapso de seis meses que ordena la Constitución vigente en Venezuela.

Por ello un grupo de abogados exigieron al Tribunal Supremo venezolano este lunes que obligue a Rodríguez a cesar sus funciones y al presidente de la Asamblea Nacional a llamar a sesión extraordinaria para que declare la vacante absoluta de Maduro “por abandono fáctico del cargo”, a lo que se ha negado el Parlamento, y a convocar elecciones.

“En EEUU, la inmunidad es un principio consuetudinario que el gobierno le puede dar a presidentes, a ministros de Defensa y también a quienes tiene cualidad de jefe de Estado”, reitera Estacio.

Con base a ello, precisa, no se le concedió a Maduro porque la administración no lo reconoció como presidente, pero sí a Rodríguez con base en la sección 28 U.S.C. § 517 de la ley federal estadounidense.

Maduro fue señalado por el Departamento de Estado de ser responsable de la organización de narcotráfico Cartel de los Soles catalogada de terrorista extranjera desde el 24 de noviembre de 2025 y por lo cual fue extraído de Venezuela y llevado ante la justicia por cargos fiscales.

“Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela”, afirmó el secretario Marco Rubio en una declaración de prensa.

Según Estacio, la inmunidad concedida a Rodríguez, desde el punto de vista técnico, “trasciende lo jurídico y tiene efectos recíprocos”, un tema que analistas políticos escudriñan a la luz de los hechos y de la relación bilateral.

¿Nueva vía de presión?

Esa concesión estadounidense puede significar una estrategia en el tiempo y vía de presión contra Rodríguez y su gestión, en el contexto del plan de tres fases de Trump, advierten. Otra ha sido mencionar en ocasiones a la líder opositora María Corina Machado, quien pugna por regresar a su país.

Según la carta del Departamento de Estado que fue comunicada al juez federal, “la presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en ejercicio de un Estado extranjero, goza de inmunidad frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este litigio mientras permanezca en el cargo”.

Los analistas subrayan la coherencia de esta posición enérgica con las recurrentes declaraciones del presidente quien califica de “excelente” la relación con Venezuela. “Nos llevamos muy bien”, repitió Trump en un gabinete, en fecha reciente.

La importancia del petróleo de Venezuela, con las mayores reservas del mundo, para EEUU fue para Trump factor decisivo en el acercamiento con Caracas luego del 3 de enero, y sigue siendo clave, como Rodríguez, en la actualidad. “Hasta que deje de serlo”, aseguran.

FUENTE: Entrevista al abogado penalista Omar Estacio y con información de abc.es