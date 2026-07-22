Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez en la historia

Vista parcial del centro de Miami, donde pululan los altos edificios.

Vista parcial de edificios en la costa de Miami.

MIAMI.- Un importante informe de Bloomberg revela que el área metropolitana de Miami —que abarca desde el condado de Palm Beach hasta Miami-Dade— ha superado al área metropolitana de Nueva York en costo de vida por primera vez desde que existen registros.

En los últimos años, el Gran Miami ha dejado de ser un conjunto de ciudades medianas para convertirse en una metrópolis vibrante, con uno de los horizontes urbanos más impresionantes de Estados Unidos. Sin embargo, ese crecimiento también ha tenido un precio muy alto.

Aunque Boomerang normalmente se ocupa de otros asuntos, los datos que respaldan este reporte provienen de los más recientes datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA).

Este índice compara el nivel de precios de cada región con un promedio nacional fijado en 100.

Según la BEA, el índice del área metropolitana de Miami alcanzó 114.155, mientras que el de Nueva York fue de 112.563, incluyendo sus áreas circundantes.

En otras palabras, aunque ambas regiones se encuentran entre las más costosas del país, el precio promedio de la vivienda, los bienes y los servicios en el corredor Miami–Fort Lauderdale–West Palm Beach ya supera al de la región Nueva York–Newark–Jersey City.

¿Qué impulsó este cambio?

De acuerdo con los datos, el fuerte incremento de los precios desde la pandemia de 2020 ha eliminado prácticamente la tradicional ventaja económica que ofrecía vivir en Florida.

Inflación

El Índice de Precios al Consumidor (CPI) del sur de Florida ha aumentado un 36 % desde 2020.

Costo total de ser propietario de una vivienda

Actualmente, el costo total de adquirir y mantener una vivienda en el sur de Florida es 5 % más alto que en Nueva York y sus suburbios.

Aunque el precio por pie cuadrado sigue siendo menor en Miami (357 dólares frente a 537 dólares en Nueva York), ese ahorro prácticamente desaparece debido a gastos adicionales como seguros, impuestos y mantenimiento.

Crisis de los seguros

Florida registra hoy las primas de seguro para propietarios de vivienda más altas del país.

En promedio, un propietario paga 8,292 dólares al año, casi cuatro veces más que un propietario en Nueva York.

Salir a comer también cuesta más

La inflación también se refleja en el estilo de vida. Según datos de OpenTable, durante lo que va de 2026 el gasto promedio por persona en restaurantes fue de 94 dólares en Miami, frente a 79 dólares en la ciudad de Nueva York.

Ventaja fiscal

Estos datos aseguran que la ventaja fiscal de Florida, por ausencia de impuestos estatales al salario y ganancias, ya no compensa todos los costos. Los nuevos datos muestran que el tradicional "descuento de Florida" prácticamente ha desaparecido cuando se comparan mercados de alto nivel.

Si bien la ausencia de un impuesto estatal sobre la renta continúa siendo una gran ventaja para las personas con ingresos elevados, el incremento de los impuestos sobre la propiedad y de las matrículas de escuelas privadas coloca a Miami al mismo nivel que Nueva York e incluso, en algunos casos, por encima.

Impuestos sobre la propiedad

Impulsados principalmente por el aumento del valor de la vivienda, los impuestos sobre la propiedad en Miami han crecido 62 % desde 2019, más del doble del promedio nacional.

Tasas impositivas

En Miami-Dade, la tasa efectiva promedio oscila entre 0.9 % y 1.1 %.

En la ciudad de Nueva York, las viviendas unifamiliares (Clase 1) pagan una tasa cercana al 0.8 %, aunque varios condados suburbanos, como Westchester y Nassau, superan el 2 %.

El impacto del aumento en el valor de las viviendas

Como los precios de las propiedades en Miami aumentaron entre 50 y 60 % después de la pandemia, el monto final que pagan los propietarios en impuestos también se disparó.

El límite del programa Save Our Homes

El beneficio Save Our Homes (SOH) limita el incremento anual de la valoración fiscal al 3 %, pero únicamente para la residencia principal.

Quienes compran una vivienda nueva o una segunda propiedad comienzan pagando impuestos sobre el valor total actualizado del mercado, sin ese beneficio.

Las evaluaciones especiales en los condominios

A diferencia de muchos edificios cooperativos de Manhattan, donde los costos de mantenimiento suelen distribuirse durante largos períodos, los propietarios de condominios en Miami han debido afrontar importmantes evaluaciones especiales obligatorias para financiar las mejoras estructurales implementadas tras la tragedia de Surfside, lo que ha incrementado significativamente los costos anuales de vivienda.

Posible alivio fiscal en 2027

Los legisladores de Florida aprobaron una enmienda constitucional que será sometida a votación en noviembre de 2026.

Si los votantes la aprueban, a partir de 2027 se implementará gradualmente una exención de hasta 250,000 dólares sobre los impuestos a la propiedad (excepto la porción destinada al sistema escolar) para quienes utilicen la vivienda como residencia principal.

Educación privada: cada vez más costosa

La llegada masiva de residentes con alto poder adquisitivo ha generado una fuerte presión sobre la demanda de educación privada en el sur de Florida.

Como consecuencia, las escuelas privadas más prestigiosas de Miami cobran actualmente entre 25,000 y más de 50,000 dólares al año, compitiendo directamente con las instituciones educativas más exclusivas de Manhattan.

Los salarios siguen favoreciendo a Nueva York

A pesar del aumento en el costo de vida, los ingresos en Miami continúan siendo considerablemente inferiores a los de Nueva York.

Datos de Bankrate y de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que el salario anual promedio en el área metropolitana de Nueva York alcanza los 82,050 dólares, mientras que en el área metropolitana de Miami es de 63,380 dólares.

Esto representa una diferencia cercana a 19,000 dólares anuales, una brecha que hace aún más difícil afrontar el creciente costo de vida para quienes trabajan y residen en el sur de Florida.