miércoles 22  de  julio 2026
JUICIO

Juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comienza el 1 de junio de 2027

La decisión la tomó el juez en menos de 20 minutos, tiempo suficiente para que Maduro, visiblemente más delgado y pálido, saludara con la mano a sus defensores

El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores siendo escoltados por las fuerzas de seguridad estadounidenses a su llegada a Nueva York, el pasado 5 de enero de 2026.

El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores siendo escoltados por las fuerzas de seguridad estadounidenses a su llegada a Nueva York, el pasado 5 de enero de 2026.

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- En menos de 20 minutos, el juez Alvin Hellerstein, decidió que el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comenzará el 1 de junio de 2027 por delitos relacionados con narcotráfico. Maduro no llevaba esposas y entró a la sala del tribunal acompañado por su cónyuge, vestía el uniforme de la prisión color caqui y zapatillas deportivas, saludó con la mano a sus abogados y a otras personas presentes en el recinto judicial.

Aunque lucía más delgado, que en su última comparecencia y pálido, no borró una sonrisa de sus labios. Debido a su inglés deficiente se comunicaba con sus defensores mediante un intérprete.

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Un punto clave para los árbitros es dirimir si la extracción de Maduro fue un acto legal de acuerdo con el tratado de 1922. Analistas señalan que se seguirá en este proceso la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y también tomarían en cuenta las leyes posteriores aprobadas entre los países que condenan “la invasión de un Estado soberano por parte de otro”.

Tercera audiencia preliminar

El anuncio del juez Hellerstein se produjo en la tercera audiencia preliminar realizada hoy, 22 de julio, en la corte en Manhattan.

Barry Pollack, abogado defensor de Maduro, subrayó que ambas partes consideran ese calendario “realista”, aunque se comprometieron a avisar al tribunal si surge algo que ponga en riesgo esa fecha.

Maduro y Flores fueron capturados en Caracas, Venezuela, el pasado 3 de enero y de inmediato, trasladados a Estados Unidos donde purgan prisión en Brooklyn.

Maduro, de 63 años de edad, está procesado por cuatro cargos de conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Mientras que Flores, de 69 años de edad, enfrenta tres cargos. Ambos niegan los hechos que se les imputan.

En una carta remitida el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, por el fiscal Jay Clayton, las dos partes habían solicitado que el juicio comenzara en junio de 2027.

El proceso contra la pareja avanza después de que el gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump diera su visto bueno para que Venezuela pague los honorarios de sus abogados, algo que al principio había impedido en virtud de las sanciones que pesan sobre el país.

Maduro y Flores habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como "un prisionero de guerra".

El otro proceso

Además del proceso penal contra el expresidente (2013-2026), las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela emprendieron a comienzos de julio una acción civil en su contra, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.

Desde la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez se consideró como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.

Manifestaciones a favor y en contra

En las afueras de la corte, un grupo de manifestantes rechazaron el juicio y pedían la liberación de la pareja venezolana.

En otro bando estaban quienes están de acuerdo con que sean enjuiciados porque los consideran unos “criminales”.

FUENTE: Con información de AFP/Telemundo/Efecto Cocuyo

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