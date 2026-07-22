Desmantelan red que burlaba exámenes para obtener licencias de conducir en Miami-Dade

Karel Clavel-Beltrán, de 46 años y residente de Hialeah, Miguel Núñez-García, de 47 ubicado en Miami, y Alexis Franc Fernández, de 63, quien vive en Tampa.

La investigación condujo al arresto de tres implicados, identificados por las autoridades como los organizadores del esquema fraudulento.

MIAMI. – Una presunta organización dedicada a facilitar trampas durante los exámenes teóricos para obtener licencias de conducir en Florida fue descubierta gracias a una operación conjunta de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade.

El operativo concluyó con el arresto de tres hombres señalados de participar en un mecanismo que, según las autoridades, utilizaba cámaras ocultas y dispositivos de comunicación inalámbrica para transmitir las preguntas de la prueba y suministrar las respuestas a los aspirantes en tiempo real.

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Para los investigadores, el caso trasciende un simple intento de copiar en un examen. Obtener una licencia sin demostrar los conocimientos mínimos sobre las normas de tránsito representa un riesgo para la seguridad vial y pone en entredicho la integridad del proceso mediante el cual se autoriza a una persona a conducir en el estado.

Karel Clavel-Beltrán, de 46 años y residente de Hialeah, Miguel Núñez-García, de 47 ubicado en Miami, y Alexis Franc Fernández, de 63, quien vive en Tampa. DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE

Los inculpados

Las pesquisas identifican a Karel Clavel-Beltrán, de 46 años y residente de Hialeah, como el presunto organizador de la operación. De acuerdo con el informe de arresto, conseguía clientes principalmente por recomendaciones y cobraba entre 300 y 400 dólares por facilitar el servicio. Los detectives sostienen que adquiría los equipos electrónicos, modificaba prendas de vestir para ocultar las cámaras y coordinaba el envío de las respuestas durante la evaluación.

Los documentos judiciales indican además que Clavel-Beltrán enfrenta cargos por fraude organizado, hacer trampa en una prueba, uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones y proporcionar una identidad falsa tras su arresto. Asimismo, las autoridades señalaron que mantenía una orden de arresto pendiente relacionada con un caso anterior.

El segundo detenido fue Miguel Núñez-García, de 47 años y oriundo de Miami. Según el expediente judicial, había reprobado la evaluación de conocimientos en varias oportunidades antes de recurrir al supuesto sistema ilegal. Los agentes del orden sostienen que pagó para recibir asistencia mediante una cámara oculta y un audífono mientras realizaba la prueba.

El informe revela que, al concluir el proceso fue observado cambiándose la camisa tipo polo utilizada durante la jornada por una camiseta blanca dentro del vehículo de Clavel-Beltrán, una maniobra que despertó las sospechas de los detectives, quienes ya daban seguimiento a esa modalidad.

El tercer acusado es Alexis Franc Fernández, de 63 años, quien vive en Tampa. Según el expediente judicial, también habría utilizado el mismo método para intentar aprobar el test. Sin embargo, el dispositivo de comunicación presentó fallas y no pudo escuchar las respuestas. El audífono quedó alojado en uno de sus oídos y debió ser retirado posteriormente por personal de emergencia, un incidente que pasó a formar parte de la evidencia recopilada en el caso.

Funcionamiento del mecanismo

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que obtener una licencia de conducir en Florida exige cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley, entre ellos verificar la identidad del solicitante, presentar la documentación correspondiente y aprobar los exámenes requeridos, un proceso respaldado por estrictos protocolos de seguridad para preservar la integridad del sistema.

Las diligencias permitieron establece que el señalado como organizador entregaba a los aspirantes una camisa especialmente modificada con una diminuta cámara oculta en uno de sus botones. Mientras respondían el cuestionario frente a la computadora, las imágenes de cada pregunta eran enviadas al exterior, donde otra persona observaba el contenido y transmitía las respuestas correctas mediante un audífono inalámbrico prácticamente imperceptible.

Las agencias encargadas sostienen que este procedimiento permitía superar la evaluación sin acreditar el dominio de las normas de tránsito exigido para obtener una licencia de conducir.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. YENIER MARTÍNEZ

Cómo fue descubierto

El caso comenzó a tomar forma cuando el Equipo de Cumplimiento de la Oficina del Recaudador de Impuestos detectó movimientos sospechosos durante varios exámenes realizados en un centro de evaluación del área de Midway Crossings.

Fernández explicó que esa unidad supervisa diariamente las operaciones en los centros de servicio para identificar actividades irregulares, apoyar las labores investigativas y fortalecer la seguridad del proceso. “Este caso demuestra que nuestros mecanismos de control están funcionando. Gracias a la vigilancia de nuestro personal, al trabajo de nuestro Equipo de Cumplimiento y a la colaboración entre las agencias fue posible identificar la actividad sospechosa y desarrollar una investigación que culminó con estos arrestos”, afirmó.

El funcionario añadió que el resultado también demuestra que cuando las instituciones comparten información y recursos es posible detectar el fraude, investigarlo y llevar a sus responsables ante la justicia.

El proceso continúa

Fernández aseguró que aún no se descartan nuevos hallazgos y que cualquier revisión adicional dependerá de la evidencia que continúe surgiendo durante el proceso.

“Siempre existe la posibilidad de que alguien intente vulnerar cualquier sistema. Precisamente por eso no esperamos a que ocurran los problemas; trabajamos de manera preventiva”, señaló.

Añadió que el monitoreo de las operaciones es permanente y busca detectar cualquier actividad fraudulenta tanto dentro como fuera de los centros de servicio.

Cero tolerancias

El recaudador de impuestos subrayó que obtener una licencia de conducir en Florida “es un privilegio, no un derecho”, por lo que advirtió que su oficina no permitirá que ese documento sea obtenido mediante engaños.

Asimismo, anunció que continuará fortaleciendo los protocolos de seguridad, incorporando nuevas herramientas tecnológicas, ampliando las capacidades del Equipo de Cumplimiento y reforzando la capacitación del personal para prevenir nuevos intentos de fraude.

“Si las pesquisas determinan que alguna licencia fue obtenida de manera fraudulenta, las autoridades procederán a revocarla y promoverán las acciones penales que correspondan. Quien intente defraudar el sistema será investigado y enfrentará todo el peso de la ley”, advirtió.

El servidor público concluyó que la política de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade seguirá siendo de “cero tolerancias contra el fraude”, con el propósito de proteger la confianza del público, garantizar que cada licencia de conducir sea obtenida conforme a la ley y velar por la seguridad de los conductores y peatones en el Estado.