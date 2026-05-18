Presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, es acusado por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Alex Saab, esposado y escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

MIAMI — El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado de haber sido el "testaferro" del depuesto gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, donde enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación del sábado desde ese país.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Saab, de 55 años, por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionados con un programa gubernamental conocido como CLAP para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.

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Saab, quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Vestido con un overol marrón, Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado, el Gobierno interino de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por "la comisión de diversos delitos en Estados Unidos".

Saab aterrizó el sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por la presunta comisión de delitos en Estados Unidos, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.

Sin fianza

Saab quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

Nacido Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a ese país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo producto de la negociación de la Administración demócrata en la Casa Blanca.

Destituido

En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dos semanas después del ataque estadounidense a Caracas, que terminó con la captura del hasta ese momento dictador Nicolás Maduro.

Empezaron entonces a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades hasta el sábado, cuando Caracas anunció su deportación a Estados Unidos.

Saab, amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.

Antes, fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami, Florida.

Ahora Saab se enfrenta a la justicia de Estados Unidos como también lo hacen Maduro y su esposa, Cilia Flores, que afrontan en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico.

Qué dice la acusación

Saab se acercó al gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Según la acusación, desde octubre de 2015 el empresario conspiró con varios cómplices para sobornar a funcionarios venezolanos y lograr la gestión de los contratos CLAP para importar alimentos al país sudamericano.

Pero en vez de cumplir con los contratos, los implicados utilizaron empresas fantasmas, facturas fraudulentas y otros documentos falsos para desviar cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de comida.

Parte de sus ganancias ilícitas se ocultó con transferencias hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, de acuerdo con la imputación.

Tras ser detenido en Cabo Verde, Saab fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021. La justicia lo acusaba entonces de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.

El régimen de Maduro calificó aquella extradición de "secuestro" mientras lo defendía como un "héroe" que "alimentó" al país en medio de las sanciones internacionales.

Tras su excarcelación, Saab fue ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.

Se reunía entonces con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.

El interinato de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, lo destituyó al mes de asumir el poder.

La presidenta encargada aseguró este lunes que la "deportación" de Saab se había basado en "intereses nacionales" de Venezuela.

La deportación de Saab se produce en el marco de una colaboración entre los gobiernos de Washington y Caracas, a cargo de la chavista Rodríguez, desde la operación estadounidense que depuso a Maduro el pasado 3 de enero y lo llevó a Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.

FUENTE: Con información de EFE