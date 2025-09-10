Nuevo apagón nacional paraliza Cuba y provoca desesperación en la población

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)

LA HABANA — Cuba sufrió este miércoles un nuevo apagón total, el quinto en menos de un año para una población que lo vive entre la "agonía y la desesperación" y que golpea de lleno al comercio que intenta salir a flote en medio de la crisis que vive la Isla .

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional", informó el ministerio de Energía y Minas en su cuenta de X.

Las autoridades precisaron que la caída del sistema eléctrico, ocurrido alrededor de las 9:15 hora local (13H15 GMT), se debió a una señal falsa de sobrecalentamiento en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el centro de la isla.

Esta falsa alarma provocó que esta termoeléctrica, la más importante del país, saliera de funcionamiento y la caída del sistema nacional.

El primer ministro del régimen, Manuel Marrero Cruz, dijo en su cuenta de X que el país cuenta "con una estrategia bien definida" para restablecer el sistema "en el menor tiempo posible".

En las calles de la capital funcionaban unos pocos semáforos, acondicionados recientemente con paneles solares, mientras muchas personas trataban de regresar a sus casas para prepararse para la contingencia que en otras ocasiones ha durado varios días.

"Quinto apagón"

Se trata del quinto apagón generalizado desde octubre de 2024, en la isla de 9,7 millones de habitantes.

"Otro retroceso, otro día perdido. Agonía y tristeza y, para algunos, desesperación. No escampa en este país; cuando menos te lo imaginas, te quedas a oscuras", dijo Alina Gutiérrez, un ama de casa de 62 años, que se enteró del nuevo corte eléctrico mientras hacía compras en un mercado de frutas y verduras en un céntrico barrio de La Habana.

Con prisas por volver a su casa, la mujer señaló que deberá "recoger agua todo lo que se pueda, y esperar a ver cuánto dura esto". Las bombas distribuidoras de agua potable en la ciudad requieren de corriente para funcionar, igual que las bombas domésticas.

Cuba enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica.

El servicio depende de ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.

"Nos afecta bastante"

Este verano, cuando el consumo es mayor por las altas temperaturas, los apagones programados se ampliaron, incluso en La Habana, donde solían ser menos largos.

De acuerdo con las autoridades, los cortes de electricidad programados duraron casi 15 horas diarias en agosto y 16 en julio, en promedio en todo el país.

El domingo, cinco de las 15 provincias de la isla quedaron a oscuras por una falla en una línea de la red del sistema eléctrico.

Además de los grandes hoteles y algunos hospitales, cada vez más familias y negocios privados, autorizados en 2021, tienen sus propias plantas generadoras de energía y equipos con paneles solares para facilitarse la vida durante los apagones programados.

En algunas zonas de los barrios acomodados de La Habana se puede escuchar el fuerte rugido de las plantas que empiezan a funcionar en cuanto se va la luz.

Escasez de todo

Los nuevos negocios privados, en especial, tratan de mantenerse a flote.

"Realmente, sí nos afecta, nos afecta bastante", dice Odette León, dueña de una pequeña pastelería en el oeste de la capital cubana.

"Tenemos la planta, pero el tener la planta conlleva un gasto más grande porque entonces es el combustible, que ahora mismo no está muy fácil de conseguir", explica detrás de una vitrina llena de tartas de diversos sabores.

Esta mujer, de 34 años, dice que es un poco más fácil comprar gasolina en las gasolineras que están a dólares, pero "el gasto es más grande todavía", agrega al tiempo que ordena a sus empleados empezar a cancelar pedidos hasta nuevo aviso.

En los últimos años, Cuba ha tenido un acelerado deterioro económico, con una fuerte inflación, escasez de combustible, la dolarización parcial de la economía y salarios promedio que rondan los 54 dólares al mes, según la cotización oficial, pero apenas llegan a los 16 dólares en la tasa del mercado informal.

FUENTE: Con información de AFP