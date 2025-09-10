miércoles 10  de  septiembre 2025
OBITUARIO

Fallece anticastrista Eduardo Arocena tras una vida marcada por la violencia y la prisión

El exiliado cubano murió en Miami a los 81 años, su liberación en 2021 por razones humanitarias puso fin a casi cuatro décadas de encarcelamiento

Eduardo Arocena, a la izquierda, en una foto publicada por Radio TV Martí. A la derecha, tras ser excarcelado en junio de 2021, en Miami.&nbsp;

Eduardo Arocena, a la izquierda, en una foto publicada por Radio TV Martí. A la derecha, tras ser excarcelado en junio de 2021, en Miami. 

Collage DLA/Fotos: RadioTVMarti
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Eduardo Arocena Gómez, fundador del grupo armado anticastrista Omega 7 y una de las figuras más controvertidas del exilio cubano, falleció este martes en su residencia del suroeste de Miami a los 81 años.

Arocena murió rodeado de su familia, cuatro años después de recibir una liberación humanitaria debido a un grave deterioro de su salud tras pasar 39 años en prisiones federales.

Lee además
Mendigo deambulando en Cuba.
INFORME

Cuba enfrenta "la crisis más profunda de su historia", advierte Food Monitor Program
Cubanos cocinan afuera de sus casas durante un apagón nacional causado por un fallo en la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025. 
CRISIS

Décimo apagón en Cuba: caída total del Sistema Eléctrico Nacional

Su muerte cierra un capítulo de la lucha contra el régimen de Fidel Castro desde Estados Unidos, donde fue procesado y condenado por liderar una organización a la que se le atribuyeron asesinatos y atentados con bombas.

Organización clandestina

Nacido en Caibarién, Cuba, en 1943, Arocena emigró a Estados Unidos en la década de 1960 y se estableció en Nueva Jersey. Insatisfecho con la oposición política al régimen de Castro, fundó el 11 de septiembre de 1974 la organización clandestina Omega 7.

El grupo, compuesto inicialmente por siete miembros, se convirtió en una de las células más activas del exilio, con operaciones principalmente en Nueva York, Nueva Jersey y Florida.

Bajo el liderazgo de Arocena, Omega 7 fue señalada de crímenes notorios como el asesinato de Eulalio José Negrín, un activista procastrista, en 1979, y el del diplomático cubano ante la ONU, Félix García Rodríguez, en 1980.

Los objetivos de sus ataques también incluyeron las misiones diplomáticas de Cuba y la Unión Soviética, el Lincoln Center for the Performing Arts y empresas que mantenían relaciones comerciales con la isla.

Captura, juicio y una larga condena

El historial de Arocena culminó con su arresto en Miami el 22 de julio de 1983. En un juicio celebrado en Nueva York en 1984, con el entonces fiscal Rudolph Giuliani a cargo de la acusación, fue declarado culpable de 25 cargos, que incluían terrorismo, asesinato y conspiración. La sentencia fue de dos cadenas perpetuas más 35 años adicionales de prisión.

Arocena pasó casi cuatro décadas en cárceles de máxima seguridad, un período durante el cual sectores del exilio lo consideraron el "preso político cubano más antiguo en Estados Unidos".

Su salud se deterioró drásticamente a raíz de un derrame cerebral que sufrió en 2011, lo que le provocó la pérdida del habla y una parálisis parcial.

Finalmente, el 25 de junio de 2021, las autoridades estadounidenses le concedieron la libertad por razones humanitarias, tras lo cual regresó a Miami para pasar sus últimos años bajo el cuidado de su esposa, Miriam, y sus hijos.

Legado

La figura de Eduardo Arocena generaba opiniones divididas. Para una parte del exilio cubano, fue un patriota que recurrió a las armas como única vía para combatir una dictadura.

Tras su fallecimiento, su hijo Frank Arocena declaró: "Mi padre hizo todo lo que pudo por Cuba".

Su muerte simboliza el fin de una era de lucha armada anticastrista caracterizada por la violencia, que dejó profundas cicatrices tanto en la comunidad cubana como en la sociedad estadounidense.

Temas
Te puede interesar

Nuevo apagón nacional paraliza Cuba y provoca desesperación en la población

Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
FRAUDE MIGRATORIO

Argentino obtiene ciudadanía de EEUU mediante Ley de Ajuste Cubano, ¿a qué se enfrenta?

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

Te puede interesar

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

FBI detiene a sospechoso de asesinar a Charlie Kirk; gobernador de Utah afirma es un "asesinato político"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
SEGURIDAD

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

El líder conservador asesinado Charlie Kirk.
ASESINATO

Charlie Kirk: héroe y líder de los jóvenes conservadores en EEUU

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU