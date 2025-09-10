miércoles 10  de  septiembre 2025
CRISIS

Décimo apagón en Cuba: caída total del Sistema Eléctrico Nacional

El colapso ocurre dos días después de que un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas provocara una desconexión general

Cubanos cocinan afuera de sus casas durante un apagón nacional causado por un fallo en la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025.&nbsp;

Cubanos cocinan afuera de sus casas durante un apagón nacional causado por un fallo en la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025. 

Yamil LAGE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó a través de sus redes sociales que a las 9:14 AM de este miércoles se produjo una caída total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el enésimo que deja a Cuba entera apagada.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) dijo que la desconexión puede estar asociada a una salida inesperada de la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas, pero que "no obstante, se investigan las causas", detalla el portal web Diario de Cuba.

Lee además
Los cubanos caminan por una calle de noche durante un apagón nacional causado por una falla en la red eléctrica en La Habana el 4 de diciembre de 2024. 
REPORTAJE

Cuba: Apagones masivos y el 'no hay', el mayor opositor que tiene la dictadura
Una pareja de cubanos camina por una calle durante un apagón nacional causado por una falla de la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025.AFP
CRISIS ELÉCTRICA

Cuba restablece la luz en cinco provincias afectadas por apagón total

También dijo que "ya comenzó el proceso de restablecimiento".

El colapso ocurre dos días después de que un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas provocara una desconexión general del sistema eléctrico en la región oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo.

La UNE precisó que la avería ocurrió a las 7:37 PM del domingo y aseguró que "se investigaban las causas". Aún no está claro lo ocurrido. Según el director de Electricidad del MINEM, Lázaro Guerra Hernández, se habría producido por "condiciones meteorológicas adversas" en la zona y por la baja generación en el oriente al momento del fallo, reportó el portal oficial Cubadebate.

El corte no solo dejó sin servicio a la mitad del país, también sacó de operación a la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel, lo que agravó la situación nacional.

En los últimos días, las autoridades de Cuba solo han tenido malas noticias sobre el sistema eléctrico para la población, que sigue sufriendo apagones diarios de más de 12 horas.

Este martes, un día antes de la nueva salida de la Guiteras, el director de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, José Osvaldo González Rodríguez, informó que la unidad 4 de la planta permanecerá fuera del SEN al menos hasta octubre.

El bloque ha estado fuera de servicio desde diciembre y, tras más de nueve meses de reparaciones, aún persisten problemas en la caldera y la turbina. González Rodríguez reconoció que se han detectado grietas en las uniones de soldaduras y fallas en los intercambiadores de calor, lo que ha prolongado la intervención técnica más de 180 días.

El retraso en la incorporación al SEN de la unidad de la termoeléctrica de Cienfuegos coincidió con la salida anticipada por averías de la Unidad 1 de la central de Felton, en Holguín, que también se encuentra en mantenimiento. En esa planta, las reparaciones buscan resolver fugas de hidrógeno y aceite, así como daños en la caldera y el transformador.

Las autoridades dijeron que los trabajos durarán unos 20 días, aunque solo el enfriamiento del generador requiere una semana completa antes de iniciar el resto de operaciones, según recogió el diario oficial Granma.

Según el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE) de ayer, existían averías en las unidades 3 y 6 de la termoeléctrica Renté, en Santiago de Cuba, y la número 2 de Felton. También estaba fuera de servicio por mantenimiento la unidad 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte.

FUENTE: Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Cuba: Los apagones superan al hambre como principal preocupación ciudadana

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro "Quiénes sostienen la dictadura de Cuba"

Cuba enfrenta "la crisis más profunda de su historia", advierte Food Monitor Program

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

El portero venezolano Rafael Romo reacciona tras perder el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025. 
Fútbol

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

Te puede interesar

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
EDUCACIÓN

Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo

Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
ECONOMíA DE EEUU

Fuerte caída de precios mayoristas, contrario a vaticinios de algunos analistas

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro Quiénes sostienen la dictadura de Cuba video
ESPACIO DE ANÁLISIS

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro "Quiénes sostienen la dictadura de Cuba"