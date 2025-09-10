miércoles 10  de  septiembre 2025
ASESINATO

Charlie Kirk: héroe y líder de los jóvenes conservadores en EEUU

El joven Charlie Kirk, de apenas 31 años, contaba con millones de seguidores en las redes sociales, que se deleitaban con sus comentarios y provocativas respuestas a sus detractores y a quienes cuestionaban su ideología

El líder conservador asesinado Charlie Kirk.

JOSH EDELSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Charlie Kirk, quien murió este miércoles tras recibir un disparo, muy probable por un crimen de odio político, durante un evento en una universitad de Utah era muy querido y respetado por una joven generación del movimiento de derecha del presidente republicano Donald Trump.

El joven de apenas 31 años contaba con millones de seguidores en las redes sociales, que se deleitaban con sus comentarios y provocativas respuestas a sus detractores y a quienes cuestionaban su ideología.

La doctrina conservadora de Kirk estaba alineada con la de Trump: respaldó las acusaciones de fraude del presidente estadounidense cuando supuestamente "perdió" las elecciones de 2020 y utilizó su gran influencia para captar el voto joven conservador y luchar por los valores en los que se fundó esta nación.

En sus charlas en universidades estadounidenses, invitaba a los estudiantes a debatir con él en rápidos intercambios que a menudo se hacían virales en internet, especialmente aquellos con los llamados "progresistas" que se oponían a sus opiniones.

Fue durante uno de estos eventos en Utah el miércoles cuando recibió un disparo en un impactante y trágico momento de extrema violencia que fue rápidamente condenado por ambos lados del espectro político.

El mismo presidente Trump anunció al mundo que la herida de bala había sido mortal.

"El Granden y Legendario Charlie Kirk ha muerto", escribió Trump en su red Truth Social.

"Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie", agregó.

Un carismático líder nacionalista cristiano

Cuando Kirk se dirigió a una multitud universitaria en Nevada, en octubre de 2024, algunos de los asistentes dijeron a la AFP que era un soplo de aire fresco en los campus que, según reclamos de la derecha política, están dominados por la ideología liberal radical.

"Aporta ideas diferentes", dijo entonces Eric Hansen, de 22 años. "Ideas en las que algunos creemos, pero que a veces nos da miedo".

De todas formas, como igual le ha ocurrido a Trump, Kirk tenía enemigos y adversarios en todos los rincones. No era la gran mayoría, pero quien piensa diferente a lo que la izquierda radical intenta imponer sobre todo en los últimos 20 años no se salva del extremismo condenatorio y violento.

"Charlie Kirk es un carismático nacionalista cristiano que, en esencia, actúa como portavoz del trumpismo y las ideas extremistas", dijo Kyle Spencer, autor de un libro que analiza el nacimiento de Turning Point USA, un movimiento juvenil que Kirk ayudó a fundar cuando solo tenía 18 años.

En poco más de una década, se convirtió en el mayor grupo de jóvenes conservadores de Estados Unidos.

Fomentó un ejército de activistas entusiastas. Algunos de ellos viajaron en autobús a Washington el 6 de enero de 2021 para participar en la manifestación de protesta por lo quese consideró por millones como el mayor fraude electoral en la historia de EEUU.

El propósito era impedir la certificación de la presunta derrota electoral de Trump frente al demócrata Joe Biden.

Además de Turning Point USA, que organizó el evento en el cual se encontraba este miércoles, Kirk dirigió Turning Point Action, una de las principales organizaciones a las que Trump confió sus campañas puerta a puerta para captar votantes en 2024.

Originario de los suburbios de Chicago, Kirk no se graduó en la universidad, pero comenzó a dedicarse al activismo cuando era adolescente.

Sus puntos fuertes pronto lo convirtieron en una figura de referencia en los círculos republicanos y, en 2016, ya trabajaba como asistente personal del hijo de Trump, Donald Trump Jr.

Charlie, el emisor y cazador de la verdad

Su discurso le valió apariciones regulares en la cadena Fox News, de tendencia conservadora, y más tarde el puesto de presentador de "The Charlie Kirk Show", uno de los pódcasts más populares del país.

En él, alimentaba a los oyentes con una dieta sin filtros de verdades y en contra del comunismo o el wokismo desenfrenado en la sociedad, reforzando las afirmaciones y premisas de los padres fundadores de la Gran Nación, que le valió el respaldo de millones de conservadores en especial un público de entre 20 y 40 años

Charlie no sólo era querido por su carismo político, sino por el ejemplo de la familia tradicional estadounidense, junto a su conducta como hijo, padre, esposo unida a sus firmes creencias cristianas.

Más que un agitador político, Kirk era un orador por excelencia de los valores patrióticos y familiares que refuerzan a la sociedad. Un defensor empedernido de la verdad y los verdaderos intereses del pueblo estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP.

