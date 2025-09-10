miércoles 10  de  septiembre 2025
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

Existen varias vías principales para solicitar la green card: por petición familiar, a través del asilo o mediante la lotería de visas de diversidad

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.

USCIS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– Convertirse en residente permanente legal en Estados Unidos es el sueño de millones de inmigrantes. Sin embargo, el camino hacia la green card o residencia permanente no es tan sencillo, puesto que se ve marcado por trámites burocráticos, requisitos estrictos y tiempos de espera que, en algunos casos, se prolongan por años.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), existen varias vías principales para solicitar la tarjeta de residencia: por petición familiar, por empleo, a través de programas humanitarios como el asilo, o mediante la lotería de visas de diversidad.

Lee además
Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
EEUU

¿Tiene derecho a la sanidad un inmigrante en EEUU con la "green card"?
Nueva vivienda a la venta.
INMIGRACIÓN

¿Puede un migrante con la green card comprar una vivienda en EEUU?

Pasos para solicitar la green card

  • Petición inicial: En la mayoría de los casos, un familiar o empleador presenta una petición ante USCIS (formularios como el I-130 o el I-140).

  • Disponibilidad de visa: El solicitante debe esperar a que el Departamento de Estado confirme que existe un número de visa disponible, lo que se refleja cada mes en el Boletín de Visas.

  • Ajuste de estatus o trámite consular: Si el solicitante ya se encuentra en EEUU, puede presentar el Formulario I-485 para ajustar su estatus. Si vive fuera del país, el trámite continúa en un consulado o embajada estadounidense.

  • Entrevista y aprobación: El caso culmina con una entrevista en la que se verifican los requisitos. Si es aprobado, el inmigrante recibe la tan anhelada green card.

¿Cuánto tiempo tarda?

Los tiempos de espera varían según la categoría y la oficina de USCIS que procese el caso. En su página oficial, la agencia actualiza periódicamente los plazos de tramitación.

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses que deseen realizar un ajuste de estatus dentro de EEUU, pueden tardar alrededor de 8 meses en obtener la green card.

Mientras que en el caso de cónyuges o hijos de residentes permanentes (categoría F2A), el proceso puede durar hasta 35 meses.

Para las solicitudes de residencia permanente por empleo (I-140 + I-485), la petición inicial suele tardar unos 8 meses, pero el proceso completo puede extenderse a más de tres años, especialmente en categorías EB-2 y EB-3.

Por último, el reemplazo o renovación de green card (Formulario I-90), actualmente tarda hasta 21,5 meses en el 80% de los casos, según cifras oficiales del USCIS.

Un proceso complejo pero alcanzable

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reconocido retrasos significativos debido al aumento de solicitudes y la acumulación de casos tras la pandemia, lo que ha impactado en los tiempos de respuesta.

Expertos en inmigración señalan que la demanda de la green card supera ampliamente la oferta anual de visas, lo que explica las demoras. Aun así, miles de inmigrantes logran cada año obtener la residencia permanente y dar un paso decisivo en su camino hacia la ciudadanía estadounidense.

Expertos migratorios ofrecen las siguientes recomendaciones prácticas para solicitantes del green card:

  • Revisar el estatus del caso en línea en el portal de USCIS, introduciendo el número de recibo.

  • Consultar mensualmente el Visa Bulletin publicado por el Departamento de Estado, para conocer la disponibilidad de visas en cada categoría.

  • Mantener actualizada la dirección en USCIS para recibir notificaciones a tiempo.

  • Considerar el “Servicio de Procesamiento Premium” disponible en ciertas categorías de empleo, que garantiza respuesta inicial en 15 días hábiles.

  • Buscar asesoría legal de un abogado especializado puede guiar al solicitante y evitar errores costosos.

FUENTE: Con información de USCIS / Departamento de Estado / VisaPlace

Temas
Te puede interesar

Un migrante con green card activa: ¿puede ser profesor de una escuela en EEUU?

'Green cards' en la mira: entre la extorsión en Cuba y la fragilidad en el exilio

Trump afirma que activista conservador Charlie Kirk "está muerto" tras recibir disparo en el cuello

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

Imagen referencial.
FRAUDE MIGRATORIO

Argentino obtiene ciudadanía de EEUU mediante Ley de Ajuste Cubano, ¿a qué se enfrenta?

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

El portero venezolano Rafael Romo reacciona tras perder el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025. 
Fútbol

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

Te puede interesar

El comentarista conservador estadounidense, Charlie Kirk, momentos antes de recibir un disparo en el cuello. 
ATAQUE

Trump afirma que activista conservador Charlie Kirk "está muerto" tras recibir disparo en el cuello

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
SEGURIDAD

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
EDUCACIÓN

Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo