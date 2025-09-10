FBI detiene a sospechoso de asesinar a Charlie Kirk; gobernador de Utah afirma es un "asesinato político"

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.

WASHINGTON — Las autoridades detuvieron a un sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk después del mortal ataque en una universidad de Estados Unidos, informó el miércoles el jefe del FBI , Kash Patel.

"El sospechoso de este tiroteo horrible el día de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk está ahora detenido", escribió Patel en la red X, donde prometió "actualizaciones cuando estén disponibles".

ATAQUE Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

EL CARIBE Ofensiva de Trump contra carteles busca frenar flujo de drogas desde Latinoamérica: "Realmente salvará vidas"

El joven influencer falleció tras ser herido de bala este miércoles durante un evento público, un incidente que hace temer un aumento de las tensiones en la ya polarizada escena política de Estados Unidos.

Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando sufrió el ataque; un disparo en el cuello le cegó la vida al joven padre de dos niños que deja en la orfandad.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBIDirectorKash/status/1965903392934633587&partner=&hide_thread=false The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi.

We will provide updates when able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Asesinato político

La muerte del activista estadounidense de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, es un "asesinato político", dijo el miércoles el gobernador de este estado, Spencer Cox.

"Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Quiero ser claro en que esto es un asesinato político", dijo Cox a periodistas.

Quiero dejarle clarísimo a quienquiera que haya hecho esto: lo encontraremos. Lo juzgaremos y lo haremos rendir cuentas con todo el rigor de la ley.

"Y solo quiero recordarle a la gente que todavía tenemos la pena de muerte aquí en el estado de Utah", dijo el gobernador.

"Fuente de sangre"

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

"La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15, 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo", declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

"Todos se tiraron al suelo, todos (...) mucha gente empezó a gritar, y luego todos echaron a correr", agregó.

Sophie Anderson, de 45 años, le dijo al Daily Mail que estaba a unos 30 metros de la tarima y que supo que se trataba de un disparo apenas escuchó el ruido.

"Le dispararon en el cuello y cayó, y era una fuente de sangre", dijo al medio.

Influencer de la política conservadora

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Con un talento natural para el espectáculo, en 2012 Kirk cofundó Turning Point USA para impulsar puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz predilecto de la derecha juvenil en cadenas de televisión y conferencias.

Su presencia en los campus estudiantiles era bienvenida por partidarios conservadores como un contrapunto a las voces de la izquierda, pero también desataba una intensa oposición.

Conmoción nacional

"Dele descanso eterno, Señor", publicó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

El senador y líder de la mayoría republicana, John Thune, dijo estar "horrorizado" de enterarse de la muerte de Kirk.

Las voces de la izquierda del Partido Demócrata también condenaron el ataque.

"No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe parar ahora", escribió en X el expresidente demócrata Joe Biden.

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien llegó a debatir ideas con Kirk en su pódcast, calificó el ataque de "repugnante, vil y censurable", mientras que la exvicepresidenta Kamala Harris dijo que "la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos".

La excongresista Gabrielle Giffords, una demócrata que sobrevivió a un intento de asesinato, dijo que estaba "horrorizada" por el ataque.

"Las sociedades democráticas siempre tendrán desacuerdos políticos, pero nunca debemos permitir que Estados Unidos se convierta en un país que afronte esos desacuerdos con violencia", agregó Giffords.

FUENTE: Con informaciòn de AFP