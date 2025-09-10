El Interamerican Institute for Democracy invita al foro "Quiénes sostienen la dictadura de Cuba"

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "Quiénes sostienen la dictadura de Cuba" , un evento programado para el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m, debate crucial sobre la situación política en Cuba.

Desde la sede del IID en Coral Way. El encuentro tiene como objetivo analizar las estructuras y actores que perpetúan el régimen cubano, buscando ofrecer una visión clara y profunda de las dinámicas internas y externas que lo mantienen en el poder.

El foro contará con la participación de destacadas figuras que abordarán la temática desde diversas perspectivas. La ponencia principal estará a cargo de Iliana Lavastida como Keynote Speaker. La lista de expositores incluye a Ricardo Israel, Luis Galeano, Antonio Marval, Rolando Rodríguez Lobaina, Darcy Borrero, Iván García Quintero y Juan Lázaro Vélez. Estos especialistas ofrecerán sus análisis sobre los mecanismos de control, el rol de la economía y la influencia de actores internacionales en el sostenimiento de la dictadura. La sesión de conclusiones será dirigida por Carlos Sánchez Berzaín, y la moderación del evento correrá a cargo de Francisco Endara Daza.

