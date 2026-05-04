martes 5  de  mayo 2026
COMICIOS

OEA denuncia amenazas contra autoridades electorales de Perú y llama a concluir conteo

La representación de la OEA cree fundamental que las autoridades peruanas aseguren "una segunda vuelta eficiente" y se cumpla el cronograma electoral

Funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú inspeccionan el material electoral para su registro y almacenamiento durante el segundo día de las elecciones presidenciales en Pucallpa, Perú, el 13 de abril de 2026.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú inspeccionan el material electoral para su registro y almacenamiento durante el segundo día de las elecciones presidenciales en Pucallpa, Perú, el 13 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó este lunes su "preocupación" por las "amenazas" y "hostigamiento" contra autoridades electorales, periodistas y otros actores en Perú. Pidió finalizar el recuento de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

"La Misión enfatiza que la violencia y la confrontación no constituyen vías legítimas para la convivencia democrática", planteó la instancia en un comunicado firmado por el jefe de la misión, Víctor Rico Frontaura.

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A su vez, recordó: "Los partidos políticos y candidatos tienen la responsabilidad de actuar de manera pacífica, evitando el uso de lenguaje de odio o cualquier forma de incitación a la violencia".

La misión de observadores que dirige Rico "toma nota" de las solicitudes de auditorías, diligencias e investigaciones orientadas a fortalecer la transparencia del proceso electoral 2026. Pero, subraya que "dichas acciones deben realizarse con el más alto rigor técnico, garantizando que no interfieran en el normal desarrollo del proceso electoral en curso".

Con el 90% de las actas contabilizadas, poco más de 25.000 votos separan a Roberto Sánchez de Rafael López Aliga y de la posibilidad de disputar el 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la más votada en los comicios con poco más del 17 por ciento de apoyo.

Cronograma electoral

Asimismo, la representación electoral considera fundamental que las autoridades concentren sus esfuerzos en "asegurar una segunda vuelta eficiente, en estricto cumplimiento del cronograma electoral vigente".

Para ello, "hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que concluyan, con la mayor celeridad y pleno apego a la ley, el conteo definitivo de votos" para que se pueda realizar la declaración oficial de resultados y qué candidatos concurrirán a la segunda vuelta.

"La MOE/OEA continuará dando seguimiento cercano a todas las etapas del proceso electoral y desplegará una amplia presencia en el territorio nacional durante la segunda ronda, reafirmando su compromiso con la transparencia, la integridad y la confianza en el proceso democrático", concluyó.

FUENTE: Con información de Europa Press

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