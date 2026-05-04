martes 5  de  mayo 2026
INCIDENTE

Herido soldado guyanés en ataque contra patrulla en la frontera con Venezuela

La Fuerza de Defensa de Guyana informó que el ataque ocurrió cuando la patrulla escoltaba tres embarcaciones civiles

El litigio territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo es el más prolongado de América Latina (AFP)

El litigio territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo es el más prolongado de América Latina (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN. Un soldado de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés) resultó este lunes, 4 de mayo, herido de bala en un ataque perpetrado contra una lancha del Ejército guyanés que patrullaba en la frontera con Venezuela.

La GDF informó en un comunicado que el ataque ocurrió cuando la lancha escoltaba tres embarcaciones civiles con personas y carga desde Makapa hasta Eterinbang, localidades situadas en el río Cuyuni, en la Región Siete de Guyana.

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La patrulla respondió al fuego y logró escoltar al convoy fuera de la zona, que ya fue escenario en 2025 de ataques similares que las autoridades guyanesas atribuyeron a grupos criminales venezolanos.

El caso más grave ocurrió en febrero de 2025, cuando seis soldados de la GDF resultaron heridos después de que la embarcación en la que viajaban fuera atacada en la frontera con Venezuela.

La GDF declaró que mantiene “una presencia operativa activa a lo largo de la frontera occidental” y que está comprometida con “la salvaguarda de la integridad territorial de Guyana”.

Se vieron las caras en la CIJ

El incidente del lunes coincide con las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde Guyana y Venezuela presentan sus argumentos orales sobre la disputa por la región fronteriza del Esequibo.

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, para la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899, que establece la frontera entre ambos países y otorga el Esequibo a Georgetown.

El laudo había sido aceptado durante más de 60 años antes de que Venezuela lo declarara nulo en 1962 y reavivara su reclamo sobre ese territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales.

El Gobierno de Venezuela dijo este lunes que Guyana presentó una “serie de argumentos falsos” y “manipulaciones” en el inicio de las audiencias de una semana de duración ante la CIJ.

Caracas da como válido el Acuerdo de Ginebra de 1966 para establecer las líneas fronterizas con el país vecino.

Hasta el momento el régimen de Venezuela no ha comentado este incidente con la patrulla guyanesa.

FUENTE: Con información de EFE

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