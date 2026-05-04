Destructores de EEUU ingresan al Golfo para escoltar buques

Destructores lanzamisiles estadounidenses han entrado en el Golfo como parte de una misión destinada a escoltar buques mercantes por el estrecho de Ormuz, informó el lunes el Ejército estadounidense.

"Dos buques mercantes con bandera estadounidense han atravesado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía en condiciones de seguridad", declaró el Mando Central de Estados Unidos en X.

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Los barcos militares "se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad", añadió en referencia a la operación de escolta anunciada por el presidente Donald Trump el domingo.

La Marina iraní disparó misiles crucero, cohetes y drones de combate cerca de los destructores, reportó la televisión iraní.

"Los destructores sionistas estadounidenses hicieron caso omiso de la advertencia inicial", por lo que "la Marina realizó un disparo de advertencia lanzando misiles de crucero, cohetes y drones de combate alrededor de los buques enemigos agresores", señaló.

Las fuerzas de Teherán cerraron de facto el estrecho, una vía clave para el comercio de gas y petróleo mundial, en respuesta a los ataques militares de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Washington ordenó entonces el bloqueo de los puertos marítimos iraníes.

Las consecuencias económicas del conflicto son cada vez más latentes, debido principalmente al fuerte aumento del precio del petróleo y de otras materias primas, como los fertilizantes.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que gracias a la misión de escolta se ayudará a cruzar a "más de 150 y 200 petroleros", cada uno cargado con "alrededor de dos millones de barriles" de crudo, para paliar el déficit mundial de entre ocho y diez millones de barriles diarios.

Irán "está intentando restringir la libertad de navegación internacional a través del estrecho de Ormuz, y Estados Unidos lo está liberando", declaró Bessent a Fox News el lunes.

Trump ha prorrogado indefinidamente un alto el fuego inicial de dos semanas que puso fin a los combates, pero la vía diplomática sigue encallada después de una primera reunión de paz en Pakistán que acabó sin acuerdo.





Desmentido oficial

El Ejército de Estados Unidos desmintió este lunes que uno de sus buques haya sido alcanzado por un ataque en el estrecho de Ormuz, como había afirmado un medio iraní, en momentos en que escolta a naves bloqueadas en el Golfo.

"Ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses sostienen el Proyecto Libertad y mantienen un bloqueo a los puertos iraníes", escribió en X el Comando Central, a cargo de las operaciones militares en Oriente Medio.

Más temprano, Irán informó que disparó dos misiles contra una fragata del ejército estadounidense que se aproximaba al estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado a la navegación desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, aseguró la agencia de prensa iraní Fars.

"La fragata, que navegaba este lunes en el estrecho de Ormuz en violación de las reglas de navegación y de seguridad marítima cerca de [el puerto de] Yask, fue blanco de un ataque de misiles tras haber ignorado una advertencia de la Marina iraní", escribe Fars sin citar sus fuentes, una información todavía sin confirmación oficial.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos afirmaron el lunes que Irán había lanzado dos drones contra un petrolero perteneciente a su compañía nacional ADNOC en el estrecho de Ormuz, y condenaron este ataque.

"Apuntar contra la navegación comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como medio de coerción económica o de chantaje constituye un acto de piratería por parte del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí, precisando que el ataque no causó heridos.

FUENTE: Con información de EFE / AFP