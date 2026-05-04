martes 5  de  mayo 2026
Migración

EEUU decide excluir a los médicos extranjeros del veto migratorio impuesto a 39 países

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU reanudará el procesamiento de visas y permisos de trabajo para médicos extranjeros afectados por el veto

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Gobierno estadounidense excluyó a los médicos extranjeros de la prohibición de viajes impuesta a 39 países, lo que les permitirá solicitar visas de trabajo, renovarlas y continuar sus procesos de residencia permanente, según informó The New York Times.

En enero pasado, la Casa Blanca ordenó congelar las decisiones sobre estos trámites migratorios a ciudadanos de 39 países, lo que había afectado incluso las renovaciones de médicos que ya ejercían en el país.

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Según el diario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les dijo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reanudará el procesamiento de visas y permisos de trabajo para médicos extranjeros afectados por el veto.

Aunque la prohibición no afectó a extranjeros de los 39 países que ya tenían la visa aprobada o se encontraban en el país, USCIS suspendió las renovaciones y actualizaciones de visas para personas provenientes de esos países, dejándolas en un limbo migratorio.

Carta a Trump

Más de 20 asociaciones médicas enviaron una carta al Gobierno de Donald Trump expresando su "preocupación" por la prohibición y solicitando una exención a dicha política para los trabajadores de la salud, así como el procesamiento expedito de los casos de los médicos.

Tras el anuncio de la política, se reportaron arrestos como el del médico venezolano Ezequiel Veliz por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 6 de abril en Texas.

En su reporte más reciente, la Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos (AAMC) advirtió de que el país enfrentará una escasez de hasta 86.000 médicos para el año 2036.

Esta proyección ha sido un factor clave en el debate sobre las restricciones migratorias aplicadas a profesionales de la salud.

La exclusión de los médicos extranjeros del veto busca aliviar parte de esa presión.

El restablecimiento de los trámites migratorios representa un paso para garantizar la continuidad del personal médico en el sistema de salud estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE

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