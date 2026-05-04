DeSantis firma y promulga el nuevo mapa electoral de Florida

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, promulgó este lunes un nuevo mapa electoral que favorece al Partido Republicano con cuatro escaños más de cara a las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, tras su aprobación por el Legislativo la semana pasada.

"Firmado, sellado y entregado", anunció el gobernador en la red social X, al compartir una imagen con los nuevos distritos de votación.

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El mapa fue una propuesta del propio DeSantis, apegado al respeto estricto de las leyes estatales y el sistema electoral representativo de EEUU. El propyecto de ley quedó aprobado el miércoles pasado tras pasar por las dos Cámaras del Congreso de Florida, en las que los republicanos poseen mayoría.

Según la organización Voto Latino, el nuevo reparto podría arrebatar hasta cuatro escaños a los demócratas.

Alabama y Tennessee también han tomado medidas para rediseñar sus distritos de votación después de que el Tribunal Supremo de EEUU eliminara cambiar distritos electorales por temas raciales y étnicas en la Ley de Derecho al Voto (VRA, en inglés).

En total, los republicanos podrían sumar unos 20 nuevos escaños que le darían una amplia ventaja en la Cámara de Representantes si logran mantener casi los mismo puestos que poseen ahora.

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En 2024, los demócratas lograron un 43% de los votos, pero ese respaldo no se traduce en escaños cuando se toma en cuenta la representatividad, que no supera el 15%.

Florida asignó 20 escaños al Partido Republicano y 8 a los demócratas en las últimas elecciones al Congreso (en paralelo con las presidenciales), aunque uno de los asientos demócratas permanece vacío desde que Sheila Cherfilus-McCormick renunciara a él el 21 de abril tras enfrentar acusaciones de grave corrupción por el supuesto robo de 5 millones de dólares.

La ganancia de escaños es clave en las elecciones de medio mandato de noviembre, que renuevan por completo la Cámara de Representantes de Washington, actualmente con 217 republicanos, 212 demócratas, 1 independiente, y 5 asientos vacantes.

Florida ha votado rojo y por el actual presidente estadounidense, Donald J. Trump, en las tres últimas elecciones, dejando de ser un estado péndulo y convirtiéndose en conservador.

Con Florida, ya son varios los estados que han cambiado sus mapas electorales antes de las próximas elecciones legislativas de noviembre, después de Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Missouri, California y Texas, donde la batalla comenzó en junio de 2025 como respuesta a las irregularidades y cambios de últimos momento ejecutados por la izquierda en los comicios del 2020 y 2024.

FUENTE: Con información de AFP.