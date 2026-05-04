Accidente de tránsito en el centro de Cuba deja, al menos, 47 heridos y un muerto

LA HABANA. - El accidente de un autobús ocurrido en un tramo de la Autopista Nacional en la zona central de Cuba , dejó en principio 48 personas heridas, una de las cuales falleció, según informaron medios estatales.

El accidente masivo se produjo en un lugar conocido por Puentes de Las Cajas, en la provincia de Cienfuegos (centro-sur), cuando el autobús de pasajeros hacía el trayecto entre La Habana (oeste) y Guantánamo (extremos este).

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Entre los lesionados atendidos en dos hospitales de Cienfuegos, hay uno reportado en estado crítico y otros tres en situación grave, mientras que uno de los siete niños heridos en el siniestro se encuentra en terapia intensiva en estado estable, de acuerdo a un reporte de la televisión estatal.

Crecen los accidentes de tránsito en Cuba

En 2025, los accidentes de tráfico dejaron en Cuba un total de 6.718 lesionados, un crecimiento del 1,6 % con respecto a los 6.613 reportados en 2024, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Las autoridades expusieron que las principales causas estuvieron asociadas al factor humano, entre ellas la falta de atención al control del vehículo, no conceder el derecho de vía y el exceso de velocidad, que aportaron el 72 % del total de los accidentes en las vías de la isla.

También señalaron que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro "más peligroso".

El régimen cubano reconoció que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que inciden en los accidentes de tránsito.

FUENTE: Con información de EFE