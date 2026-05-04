Donalds amplía ventaja en primaria republicana para gobernador de Florida y alcanza 54% de apoyo

MIAMI. – El congresista Byron Donalds se afianzó como favorito de la primaria republicana para la gobernación de Florida con un 54% de respaldo entre los probables votantes del partido, según una encuesta divulgada por la firma Fabrizio, Lee & Associates.

El sondeo refleja un avance de nueve puntos frente a la medición de enero y atribuye el repunte al endoso del presidente Donald Trump y a la gira estatal del aspirante, denominada “Defending The Florida Dream”, de cara a las primarias del 18 de agosto.

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Ventaja amplia

Ningún otro candidato republicano de peso supera la barrera del 10%. El inversionista James Fishback se ubica en el 9%, el vicegobernador Jay Collins alcanza el 7% y el expresidente de la Cámara estatal Paul Renner queda en 2%, una cifra inferior al margen de error del sondeo, fijado en 4,78%.

Frente a la encuesta de enero, Fishback sumó cinco puntos, Collins uno y Renner perdió uno. La diferencia entre Donalds y su competidor más cercano supera los 45 puntos porcentuales.

El informe de la encuestadora subraya que el traspaso de votantes indecisos es el dato más relevante del sondeo.

“Los indecisos se han inclinado por Byron Donalds a un ritmo mayor que por cualquier otro candidato republicano desde enero. A pesar de sus constantes mentiras y ataques, Fishback y Collins no logran terreno, y Byron Donalds es claramente el favorito indiscutible para ser el candidato republicano en las elecciones a gobernador de este año”, sostiene el documento.

Recaudación histórica y endoso de Trump

La campaña del legislador y el comité Friends of Byron Donalds reportaron una recaudación conjunta superior a 67 millones de dólares, con 22 millones captados solo en el primer trimestre de 2026.

El equipo del precandidato califica esa cifra como la más alta jamás reunida por un “aspirante no incumbente” en la historia política de Florida.

“Las encuestas confirman lo que vemos desde el primer día en el terreno: los floridanos eligen a Byron Donalds porque es el conservador America First respaldado por Trump, que reducirá costos, combatirá la inmigración ilegal y enfrentará a los demócratas radicales en noviembre”, declaró Ryan Smith, presidente del comité político del congresista.

El precandidato Fishback, fundador de la firma de inversiones Azoria aseguró que la contienda permanece abierta y que el bloque de indecisos representa una oportunidad para los retadores.

Próximos hitos electorales

La primaria republicana se celebrará el 18 de agosto y la elección general está fijada para el 3 de noviembre.

El cargo queda vacante porque el actual gobernador, Ron DeSantis, no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo.

En el campo demócrata, David Jolly y el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, encabezan la disputa por la nominación, con un 53% de votantes aún indecisos, según un sondeo de Emerson College.

De confirmarse la tendencia, Donalds podría convertirse en el primer gobernador afroamericano del estado, aunque todavía hay un largo político y electoral por recorrer.