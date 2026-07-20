lunes 20  de  julio 2026
ECONOMÍA

Panamá anuncia renovación de acuerdo marítimo con China en medio de crisis por puertos en el canal

Los nuevos avances se producen en momentos en que Panamá denuncia que sus buques están sometidos a mayores controles en China

El gobierno panameño anunció el 20 de julio de 2026 un acuerdo con China para renovar un tratado que otorga a la flota panameña un trato preferencial en los puertos chinos

El gobierno panameño anunció el 20 de julio de 2026 un acuerdo con China para renovar un tratado que otorga a la flota panameña un trato preferencial en los puertos chinos

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- El gobierno de Panamá anunció este lunes un acuerdo con China para renovar un tratado que otorga ventajas a la flota panameña en puertos del gigante asiático.

Tras negociaciones la semana pasada en Pekín, los dos países "alcanzaron un consenso" y ahora "procederán con los trámites de renovación" del acuerdo, dijo la cancillería panameña en un comunicado.

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El tratado, que expirará este año, ofrece ventajas como tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles a los buques con bandera panameña en las terminales chinas.

Los nuevos avances se producen en momentos en que Panamá denuncia que sus buques están sometidos a mayores controles en China, después de que la justicia panameña anuló la concesión de dos puertos cercanos al canal a la empresa hongkonesa Hutchison.

Las relaciones marítimas y comerciales entre Panamá y la República Popular China avanzan hacia una fase de estabilización, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos.

Asimismo, Hoyos dijo: "El presidente José Raúl Mulino manifestó el interés de estabilizar la situación para Panamá; ciertamente no tenemos ningún tipo de conflicto con un país como China”.

Buques retenidos

Según medios locales, cerca de 500 buques panameños fueron retenidos para revisión en 2026, una cifra sin precedentes, aunque el canciller Hoyos, aseguró el lunes que esas inspecciones ya regresaron "al número histórico".

El gobierno panameño vinculó dicho aumento a presiones políticas de Pekín por la sentencia judicial que anuló las concesiones portuarias a inicios de este año.

El fallo llegó en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recuperar el canal bajo el argumento de que era controlado por China.

Sin embargo, Pekín desvinculó las medidas de cualquier tipo de represalia y aseguró que cumple con la legislación internacional para garantizar la seguridad de las operaciones.

El gobierno de Panamá rechazó el 11 de julio un informe internacional que señala la vulnerabilidad de la Zona Libre de Colón (ZLC), la más grande de Latinoamérica, para actividades ilícitas como el contrabando y lavado de activos.

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) afirmó en su informe que la ZLC se "ha convertido en un notorio centro de transbordo de todo tipo de mercancías sancionadas, prohibidas, falsificadas y de contrabando".

FUENTE: Con información de AFP/ La Prensa

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