Panamá condena las declaraciones de Daniel Ortega y llama a consultas a su embajador

CIUDAD DE PANAMÁ -- El Gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, luego de las recientes declaraciones del dictador Daniel Ortega , quien afirmó que en el país no volverán a celebrarse elecciones. Para las autoridades panameñas, esas afirmaciones constituyen un "fuerte agravio" a los principios democráticos y a los derechos fundamentales.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá destacó que el voto es el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad política.

"El voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad. Suprimir este derecho fundamental representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades", señaló la Cancillería.

Asimismo, el Gobierno panameño reafirmó su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos.

"El respeto a la voluntad popular, expresada mediante elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas, es una condición esencial para la vigencia de la democracia", agregó el comunicado.

Respeto a los derechos políticos

La Cancillería panameña también exhortó al régimen de Nicaragua a respetar los derechos civiles y políticos, preservar la vía electoral y garantizar las condiciones necesarias para que todas las voces puedan participar libremente en la vida pública del país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó este martes a las declaraciones de Ortega y aseguró que estas "dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria". Además, instó a la comunidad internacional a responder ante la situación en Nicaragua.

Durante un acto por el 47.º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el dictador Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua no volverá a haber elecciones y acusó a la oposición de intentar enriquecerse a costa del Estado. También adelantó que impulsará nuevas leyes para consolidar su permanencia en el poder.

"Hay que hacer que las leyes les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias", declaró el también secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en referencia a la oposición.

Casi dos décadas de control del poder

Ortega llegó al poder a través de las armas en 1979 e instauró una dictadura de izquierda dirigida por el régimen comunista de Cuba. Regresó al poder en 2007 y desde entonces mantiene el control del Estado junto con su esposa, Rosario Murillo, designada como copresidenta tras la reforma constitucional impulsada por el régimen.

En ese período, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han denunciado el desmantelamiento de las instituciones democráticas, la persecución de opositores, el cierre de medios de comunicación y la eliminación de las garantías para la celebración de elecciones libres.

FUENTE: Con información de Europa Press