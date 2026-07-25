sábado 25  de  julio 2026
COMUNIDAD

Feria de empleo y servicios conecta a cerca de 400 personas con oportunidades en Miami

La iniciativa, organizada por el comisionado del Distrito 3 de la Ciudad de Miami, Rolando Escalona, junto a la senadora estatal Ileana García y la comisionada de Miami-Dade Vicki López, reunió a decenas de agencias y organizaciones para ofrecer oportunidades laborales, atención médica, asesoría y trámites en un mismo espacio

Decenas de personas acudieron al Parque José Martí para acceder a múltiples recursos y programas comunitarios.

Decenas de personas acudieron al Parque José Martí para acceder a múltiples recursos y programas comunitarios.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los asistentes realizaron trámites y recibieron orientación de diversas agencias gubernamentales y organizaciones locales.

Los asistentes realizaron trámites y recibieron orientación de diversas agencias gubernamentales y organizaciones locales.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La jornada reunió en un mismo espacio servicios públicos, oportunidades laborales y asesoría para la comunidad.

La jornada reunió en un mismo espacio servicios públicos, oportunidades laborales y asesoría para la comunidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Vecinos aprovecharon la iniciativa para obtener información sobre programas de apoyo y asistencia.

Vecinos aprovecharon la iniciativa para obtener información sobre programas de apoyo y asistencia.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Representantes de distintas instituciones ofrecieron atención personalizada durante la actividad.

Representantes de distintas instituciones ofrecieron atención personalizada durante la actividad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Rolando Escalona, compartió parte de su tiempo para escuchar a los residentes.

Rolando Escalona, compartió parte de su tiempo para escuchar a los residentes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La feria permitió acercar recursos esenciales a familias de diferentes sectores de Miami.

La feria permitió acercar recursos esenciales a familias de diferentes sectores de Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los participantes recorrieron los diferentes estands instalados en el gimnasio del Parque José Martí.

Los participantes recorrieron los diferentes estands instalados en el gimnasio del Parque José Martí.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Agencias de los distintos niveles de gobierno atendieron consultas y orientaron a los asistentes.

Agencias de los distintos niveles de gobierno atendieron consultas y orientaron a los asistentes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La iniciativa facilitó el acceso a programas de salud, educación, empleo y otros servicios.

La iniciativa facilitó el acceso a programas de salud, educación, empleo y otros servicios.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La feria contó con la participación de organizaciones comunitarias e instituciones educativas del sur de Florida.

La feria contó con la participación de organizaciones comunitarias e instituciones educativas del sur de Florida.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Decenas de entidades unieron esfuerzos para ofrecer atención y orientación a la comunidad.

Decenas de entidades unieron esfuerzos para ofrecer atención y orientación a la comunidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los organizadores destacaron la importancia de acercar la oferta institucional directamente a la comunidad.

Los organizadores destacaron la importancia de acercar la oferta institucional directamente a la comunidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La convocatoria reunió a familias interesadas en acceder a servicios y oportunidades en un solo lugar.

La convocatoria reunió a familias interesadas en acceder a servicios y oportunidades en un solo lugar.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Durante la actividad se ofreció información sobre distintos trámites y recursos para los residentes.

Durante la actividad se ofreció información sobre distintos trámites y recursos para los residentes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los asistentes conocieron opciones de empleo y programas disponibles en Miami-Dade.

Los asistentes conocieron opciones de empleo y programas disponibles en Miami-Dade.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La feria promovió el acceso a recursos públicos y fortaleció el vínculo entre las instituciones y los vecinos.

La feria promovió el acceso a recursos públicos y fortaleció el vínculo entre las instituciones y los vecinos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los asistentes aprovecharon la jornada para gestionar trámites y conocer alternativas de apoyo comunitario.

Los asistentes aprovecharon la jornada para gestionar trámites y conocer alternativas de apoyo comunitario.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La actividad reunió a autoridades, organizaciones y ciudadanos en una iniciativa enfocada en el servicio a la comunidad.

La actividad reunió a autoridades, organizaciones y ciudadanos en una iniciativa enfocada en el servicio a la comunidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.– Encontrar una oportunidad laboral, gestionar trámites gubernamentales, recibir orientación legal y acceder a programas de salud fueron algunas de las opciones que aprovecharon cerca de 400 personas durante una feria de empleo y servicios celebrada este sábado en el Parque José Martí, en La Pequeña Habana.

La actividad, organizada por el comisionado del Distrito 3 de la Ciudad de Miami, Rolando Escalona; la senadora estatal Ileana García; y la comisionada de Miami-Dade, Vicki López, congregó a representantes de agencias federales, estatales, del condado y municipales, además de organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas, con el propósito de facilitar el acceso de las familias a múltiples programas y gestiones en un solo lugar.

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La jornada reunió en un mismo espacio servicios públicos, oportunidades laborales y asesoría para la comunidad.

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“La meta de este evento es tener todos los servicios que un residente pueda necesitar en un solo lugar”, explicó Escalona. “Aquí contamos con agencias del gobierno federal, estatal, del condado y de la Ciudad de Miami. También participan el Supervisor de Elecciones y el Miami-Dade Tax Collector para quienes necesiten actualizar su identificación y realizar otros trámites”.

El comisionado destacó que el encuentro también buscó facilitar la participación ciudadana de cara a las elecciones previstas para agosto y noviembre.

“Tenemos elecciones en agosto y en noviembre, así que la idea es que las personas puedan resolver todo en un mismo sitio. Es un verdadero one-stop shop”, afirmó.

Uno de los principales componentes de la actividad fue la feria de empleo, concebida para poner en contacto a empleadores con personas en busca de una oportunidad laboral.

“Quisimos incorporar una feria de empleo porque nos parecía muy importante. La intención era que quienes vinieran por algún trámite o servicio también pudieran salir de aquí con un trabajo”, señaló.

La feria contó con la participación de organizaciones comunitarias e instituciones educativas del sur de Florida.

La feria contó con la participación de organizaciones comunitarias e instituciones educativas del sur de Florida.

Durante el evento participaron dependencias de los distintos niveles de gobierno, además de organizaciones e instituciones dedicadas a la salud, la educación, la asistencia legal y el desarrollo social, entre ellas United Way Miami, Jackson Health System, Catholic Charities, Florida International University (FIU) y St. Thomas University.

Tras la acogida de esta primera edición, Escalona adelantó que el objetivo es consolidar la iniciativa con dos ediciones al año.

“Esta es la primera vez que lo hacemos. Llevo ocho meses en la oficina y queríamos comenzar con esta iniciativa. La meta es realizar este evento dos veces al año: una al inicio y otra a mediados”, indicó.

El funcionario aseguró que la respuesta del público superó las expectativas iniciales y confió en ampliar la convocatoria en futuras ediciones.

“Hoy hemos recibido aproximadamente 400 personas y creo que la próxima vez podremos llegar a unas mil”, expresó.

Rolando Escalona, compartió parte de su tiempo para escuchar a los residentes.

Rolando Escalona, compartió parte de su tiempo para escuchar a los residentes.

A su juicio, el principal resultado de la jornada fue acercar soluciones concretas a quienes acudieron.

“Nosotros, como oficina, no ganamos nada material con esto. Lo que realmente nos satisface es que nuestros residentes se vayan contentos porque pudieron resolver sus necesidades”, afirmó.

Al cierre del encuentro, Escalona reconoció el esfuerzo de su equipo y reafirmó su compromiso de mantener una oficina cercana a la ciudadanía.

“Me he sentido muy orgulloso de mi equipo. También estoy orgulloso de la Ciudad de Miami y de que nuestros residentes puedan ver el trabajo que estamos haciendo. Quiero que sepan que tienen un comisionado con las puertas siempre abiertas, dispuesto a escuchar y trabajar por todos”, concluyó.

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