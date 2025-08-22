Pandilleros de Guatemala se vuelven a amotinar y toman 13 rehenes en dos cárceles

El 16 de agosto, la Policía Nacional Civil de Guatemala retomó el control en varias cárceles del país después de que pandilleros estuvieron amotinados varios días y causaron la muerte de un custodio

CIUDAD DE GUATEMALA.- El gobierno de Guatemala informó que este viernes 22 de agosto miembros de pandillas se amotinaron en dos cárceles del país y tomaron como rehenes a varios guardias y empleados civiles, una semana después de revueltas en las que murió un vigilante.

De acuerdo con datos del Ministerio de Gobernación, son 13 los guardias que permanecen como rehenes. Los incidentes se registraron en la cárcel de Fraijanes, en un poblado aledaño a la capital, y en Boquerón, 65 km al este de Ciudad de Guatemala.

"El ministerio (de Gobernación) ya está en el caso del secuestro de estas personas por estos grupos detenidos, y confiamos en que lo va a resolver como se han resuelto en los anteriores", señaló el presidente Bernardo Arévalo a periodistas.

Las autoridades atribuyen los motines al reciente traslado de cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a una prisión de máxima seguridad.

El ministro de Gobernación o ministro del Interior, Francisco Jiménez, sostuvo que los secuestros ocurridos este viernes "son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes" trasladados al penal de máxima seguridad Renovación 1".

Jiménez añadió que "tanto el Sistema Penitenciario como la Policía Nacional Civil actúan conforme a protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Nuestra prioridad es proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden, sin ceder un solo paso ante estos criminales. Los líderes de las pandillas no se van a trasladar, permanecerán en Renovación 1 y seguirán sin ninguna capacidad de dirigir sus estructuras criminales".

Conflicto en cárceles

El pasado sábado 16 de agosto, la Policía Nacional Civil retomó el control en varias cárceles del país después de que pandilleros estuvieran amotinados varios días y causaran la muerte de un custodio.

Los motines en Guatemala iniciaron luego de que el 31 de julio cinco líderes de Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha fueron reubicados en Renovación I, donde están aislados y sin acceso a teléfonos celulares.

La pandilla Barrio 18 y Mara Salvatrucha, esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos, se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y otros ciudadanos. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

Esas bandas también operan en Honduras. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha encarcelado desde marzo de 2022 a miles de presuntos pandilleros amparado en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos, que denuncian una serie de detenciones arbitrarias.

FUENTE: Con información de AFP/Prensa Libre