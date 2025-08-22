viernes 22  de  agosto 2025
SEGURIDAD

Pandilleros de Guatemala se vuelven a amotinar y toman 13 rehenes en dos cárceles

Las autoridades atribuyen los motines en Guatemala al traslado de cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a una prisión de máxima seguridad

El 16 de agosto, la Policía Nacional Civil de Guatemala retomó el control en varias cárceles del país después de que pandilleros estuvieron amotinados varios días y causaron la muerte de un custodio

El 16 de agosto, la Policía Nacional Civil de Guatemala retomó el control en varias cárceles del país después de que pandilleros estuvieron amotinados varios días y causaron la muerte de un custodio

Policía Nacional Civil de Guatemala
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE GUATEMALA.- El gobierno de Guatemala informó que este viernes 22 de agosto miembros de pandillas se amotinaron en dos cárceles del país y tomaron como rehenes a varios guardias y empleados civiles, una semana después de revueltas en las que murió un vigilante.

De acuerdo con datos del Ministerio de Gobernación, son 13 los guardias que permanecen como rehenes. Los incidentes se registraron en la cárcel de Fraijanes, en un poblado aledaño a la capital, y en Boquerón, 65 km al este de Ciudad de Guatemala.

Lee además
Agua potable. 
SERVICIOS

HRW pide a Guatemala aprobar ley de agua para disminuir mortalidad
Personas caminan frente al muro derrumbado de una casa durante una serie de sismos en Santa María de Jesús, Guatemala, el 9 de julio de 2025.  
ALERTA

Fuertes sismos sacuden Guatemala y se activan las alarmas

"El ministerio (de Gobernación) ya está en el caso del secuestro de estas personas por estos grupos detenidos, y confiamos en que lo va a resolver como se han resuelto en los anteriores", señaló el presidente Bernardo Arévalo a periodistas.

Las autoridades atribuyen los motines al reciente traslado de cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a una prisión de máxima seguridad.

El ministro de Gobernación o ministro del Interior, Francisco Jiménez, sostuvo que los secuestros ocurridos este viernes "son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes" trasladados al penal de máxima seguridad Renovación 1".

Jiménez añadió que "tanto el Sistema Penitenciario como la Policía Nacional Civil actúan conforme a protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Nuestra prioridad es proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden, sin ceder un solo paso ante estos criminales. Los líderes de las pandillas no se van a trasladar, permanecerán en Renovación 1 y seguirán sin ninguna capacidad de dirigir sus estructuras criminales".

Conflicto en cárceles

El pasado sábado 16 de agosto, la Policía Nacional Civil retomó el control en varias cárceles del país después de que pandilleros estuvieran amotinados varios días y causaran la muerte de un custodio.

Los motines en Guatemala iniciaron luego de que el 31 de julio cinco líderes de Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha fueron reubicados en Renovación I, donde están aislados y sin acceso a teléfonos celulares.

La pandilla Barrio 18 y Mara Salvatrucha, esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos, se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y otros ciudadanos. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

Esas bandas también operan en Honduras. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha encarcelado desde marzo de 2022 a miles de presuntos pandilleros amparado en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos, que denuncian una serie de detenciones arbitrarias.

FUENTE: Con información de AFP/Prensa Libre

Temas
Te puede interesar

Guatemala extradita a EEUU a exalcalde acusado de conspiración para el tráfico de drogas

Kilmar Ábrego, liberado de prisión a la espera del juicio que enfrenta por tráfico de personas

Canadá elimina aranceles a productos de EEUU que cumplen con el T-MEC

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado. 
SUCESOS

Cinco muertos en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro ¿Es viable una invasión?

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro ¿Es viable una invasión?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Crystal Marull, madre de los estudiantes afectados en escuela de Florida. 
HOSTIGAMIENTO

Fiscal General de Florida exige destitución de maestra en Alachua por presunto acoso político a estudiante

Estudiantes acuden a clase 
EN EL TOP

Varias escuelas de Florida destacan entre las 100 mejores de EEUU, según U.S. News