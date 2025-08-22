viernes 22  de  agosto 2025
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump John Bolton

Agentes del FBI entraban y salían en la madrugada de este viernes de la casa de este ex alto funcionario de la Casa Blanca, ubicada en un suburbio de Washington, según observó un periodista de AFP

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Mandel NGAN / AFP

WASHINGTON.- La policía federal de Estados Unidos (FBI) allanó el viernes la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Donald Trump y convertido luego en un ferviente crítico del Presidente.

Agentes del FBI entraban y salían en la madrugada de este viernes de la casa de este ex alto funcionario de la Casa Blanca, ubicada en un suburbio de Washington, según observó un periodista de AFP.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca
Esta combinación de imágenes creadas el 2 de julio de 2020 muestra a Ghislaine Maxwell durante un evento el 20 de septiembre de 2013 en la ciudad de Nueva York y una fotografía sin fecha obtenida el 11 de julio de 2019 por cortesía del Registro de delincuentes sexuales del estado de Nueva York de Jeffrey Epstein. 
EEUU

Juez rechaza nueva petición de la Casa Blanca para divulgar material judicial del caso Epstein

"NADIE está por encima de la ley... Los agentes del FBI están en una misión", escribió en X el director del FBI, Kash Patel, un estrecho aliado de Trump, sin especificar a qué caso se refería.

En enero, tras su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano firmó una orden ejecutiva acusando a John Bolton de revelar "información sensible durante su periodo" en la presidencia, entre 2018 y 2019.

También despojó a su exasesor de la protección del Servicio Secreto, la agencia responsable de proteger a importantes figuras políticas en Estados Unidos, y lo llamó "idiota". Además, le cortó el acceso a datos de seguridad e inteligencia.

Bolton había afirmado ser blanco de un complot para asesinarlo urdido por Irán entre 2021 y 2022 y declaró en enero que "la amenaza persiste".

Teherán, según él, buscaba vengar la muerte del general Qasem Soleimani, asesinado el 3 de enero de 2020 en un ataque con drones en Irak ordenado por Trump durante su primer mandato (2017-2021).

Bolton, un republicano de 76 años reconocible por su espeso bigote, obtuvo reconocimiento internacional como embajador ante la ONU bajo la presidencia de George W. Bush, durante la guerra de Irak.

Al dejar la Casa Blanca, comenzó a oponerse a las políticas de Trump. Recientemente, criticó la cumbre entre el presidente estadounidense y su par ruso Vladimir Putin en Alaska.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Exportavoz de Biden dice haberlo visto sólo dos veces en la Casa Blanca

Niegan libertad condicional a Erik Menéndez décadas después del asesinato de sus padres

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
FALLO JUDICIAL

Corte de Apelaciones anula multa de $464 millones a Trump

Jameel Blemur y Zacahary Sloan son buscados por el FBI tras un tiroteo en Miramar, al norte de Miami.
INVESTIGACIÓN

FBI ofrece recompensa por información de dos fugitivos tras homicidio en Miramar

Te puede interesar

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump John Bolton
Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
FALLO

Jueza frena expansión de "Alligator Alcatraz"; permite operación temporal bajo estrictas restricciones

Oscar Olea.
VEREDICTO

Sentencian a 12 años de prisión a entrenador de gimnasia por abuso sexual de menores en Key Biscayne

En esta foto difundida por el Departamento de Correccionales de California, Erik Menéndez comparece ante la junta de libertad condicional por teleconferencia el 21 de agosto de 2025 en el Centro Correccional Richard J. Donovan de San Diego, California.
Juicio

Niegan libertad condicional a Erik Menéndez décadas después del asesinato de sus padres

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU