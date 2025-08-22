FBI allana la casa del exasesor de Trump John Bolton

WASHINGTON .- La policía federal de Estados Unidos (FBI) allanó el viernes la casa de John Bolton , exasesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Donald Trump y convertido luego en un ferviente crítico del Presidente.

Agentes del FBI entraban y salían en la madrugada de este viernes de la casa de este ex alto funcionario de la Casa Blanca, ubicada en un suburbio de Washington, según observó un periodista de AFP.

"NADIE está por encima de la ley... Los agentes del FBI están en una misión", escribió en X el director del FBI, Kash Patel, un estrecho aliado de Trump, sin especificar a qué caso se refería.

En enero, tras su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano firmó una orden ejecutiva acusando a John Bolton de revelar "información sensible durante su periodo" en la presidencia, entre 2018 y 2019.

También despojó a su exasesor de la protección del Servicio Secreto, la agencia responsable de proteger a importantes figuras políticas en Estados Unidos, y lo llamó "idiota". Además, le cortó el acceso a datos de seguridad e inteligencia.

Bolton había afirmado ser blanco de un complot para asesinarlo urdido por Irán entre 2021 y 2022 y declaró en enero que "la amenaza persiste".

Teherán, según él, buscaba vengar la muerte del general Qasem Soleimani, asesinado el 3 de enero de 2020 en un ataque con drones en Irak ordenado por Trump durante su primer mandato (2017-2021).

Bolton, un republicano de 76 años reconocible por su espeso bigote, obtuvo reconocimiento internacional como embajador ante la ONU bajo la presidencia de George W. Bush, durante la guerra de Irak.

Al dejar la Casa Blanca, comenzó a oponerse a las políticas de Trump. Recientemente, criticó la cumbre entre el presidente estadounidense y su par ruso Vladimir Putin en Alaska.

FUENTE: Con información de AFP