Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que Chicago y Nueva York serán las próximas grandes ciudades del país en ser blanco de una ofensiva federal contra la delincuencia .

"Haremos que nuestras ciudades sean sumamente seguras", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Creo que Chicago será la siguiente y luego ayudaremos con Nueva York", añadió.

Estas fueron otras de las promesas que hizo Trump durante su campaña electoral. El mandatario trabaja en más del 80% de sus promesas para cumplirlas cuanto antes y hasta el momento ha sido el líder de la Casa Blanca que con mayor rapidez ha respondido de forma efectiva a los reclamos de la gran mayoría de los americanos.

También se anunció que las tropas de la Guardia Nacional portarán "pronto" armas en la capital Washington, donde el presidente Trump ordenó su despliegue para combatir la delincuencia extrema, declaró este viernes un funcionario de defensa estadounidense.

"Por orden del secretario de Defensa, los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta-DC que apoyan la misión de reducir la tasa de criminalidad en la capital de nuestra nación pronto estarán en misión con sus armas de servicio", declaró el funcionario bajo condición de anonimato, refiriéndose a la Fuerza de Tarea Conjunta-DC.

Las principales ciudades de EEUU gobernadas por los demócratas se hunden en la criminalidad, el abandono y la pésima administración local y estatal, sin precedentes en la historia del país. Las consecuencias de políticas radicales de izquierda las está pagando la población.

Trump busca revertir esta situación y darle paz y seguridad a los ciudadanos, las que no tienen desde los últimos cuatro años en particular. El gran deterioro comenzó bajo el gobierno de Barack Hussein Obama, de ahí se explica buena parte del arrollador triunfo de Trump y los republicanos en las elecciones de 2024 y la gran crisis que atraviesa el Partido Demócrata y que tapan los medios liberales de prensa.

FUENTE: Con información de AFP.