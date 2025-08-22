viernes 22  de  agosto 2025
Cinco personas mueren en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

Decenas de ambulancias y helicópteros acudieron al lugar del accidente para trasladar a los heridos, entre ellos al menos dos menores

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado. 

Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK - Un autobús que transportaba a medio centenar de turistas que habían visitado las cataratas del Niágara volcó el viernes en una autopista en el norte del estado de Nueva York, dejando un saldo de 5 muertos, entre ellos al menos dos menores, y numerosos heridos, informaron las autoridades.

"Hay varios heridos graves y, según acaba de anunciar la policía del estado de Nueva York, varios muertos", informó Mark Poloncarz, responsable del condado de Erie.

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

Los pasajeros, principalmente de nacionalidad india, china y filipina, habían visitado las famosas cataratas en la frontera con Canadá y regresaban a la ciudad de Nueva York, según el portavoz de la policía estatal, James O’Callaghan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RandomHeroWX/status/1958945022910292304&partner=&hide_thread=false

En el bus viajaban 52 personas, incluido el conductor, que "sobrevivió y se encuentra bien", según el portavoz.

Muchos viajeros, que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, fueron expulsados del bus y otros quedaron atrapados debajo.

"Perdió el control"

El autobús, que viajaba a "toda velocidad" no chocó con ningún otro vehículo. "Básicamente, perdió el control desde la mediana" poco antes de Pembroke, en el este de la ciudad de Búfalo, agregó el portavoz.

Después de perder el control y "corregir en exceso, acabó en la cuneta volcado, lo que provocó varias víctimas mortales, personas atrapadas y heridos", agregó el portavoz, que informó de que el conductor "sobrevivió y está bien".

Situada cerca del estadio de los Buffalo Bills, equipo de fútbol americano, y de los Buffalo Sabres, de hockey sobre hielo, esta zona tiene una alta incidencia de accidentes debido a la fuerte densidad del tráfico, aseguró el portavoz.

La autovía Interestatal-90 quedó cerrada al tráfico.

Decenas de ambulancias y helicópteros acudieron al lugar del accidente para trasladar a los heridos, entre ellos al menos dos menores, a los hospitales de la región.

El centro hospitalario del Condado de Erie había recibido 21 heridos, mientras la empresa de transporte de emergencia Mercy Flight trasladó una veintena de heridos, entre ellos dos niños, informó la presidenta de la empresa en Búfalo, Margaret Fiorentino.

Las autoridades proporcionaron intérpretes para asistir a los viajeros accidentados.

La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, informó en su cuenta de X que sus equipos estaban coordinando con las autoridades locales el rescate y asistencia a los viajeros afectados en este "trágico" accidente de un bus turístico.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Kilmar Ábrego, liberado de prisión a la espera del juicio que enfrenta por tráfico de personas

El senador estatal por Florida Joe Gruters electo presidente del Comité Nacional Republicano

Perspectivas de reunión Putin-Zelenski para la paz en Ucrania se desvanecen

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado. 
SUCESOS

Cinco personas mueren en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Investigación

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza. 
COLOMBIA

Padre de Miguel Uribe Turbay asume precandidatura presidencial

El canciller ruso Serguei Lavrov saluda al dictador Raúl Castro, al lado el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Análisis

La hipocresía antiimperialista del régimen de La Habana

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Investigación

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas