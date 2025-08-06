jueves 7  de  agosto 2025
DELITOS

Guatemala extradita a EEUU a exalcalde acusado de conspiración para el tráfico de drogas

Romeo Ramos fue extraditado "bajo estrictas medidas de seguridad". Accedió, en un caso, a ayudar a disfrazar envío de cocaína de Venezuela a Guatemala

El exalcalde guatematelco Romeo Ramos, acusado de narcotráfico, fue detenido en mayo de 2025

El exalcalde guatematelco Romeo Ramos, acusado de narcotráfico, fue detenido en mayo de 2025

Ministerio del Interior de Guatemala
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE GUATEMALA. - Las autoridades de Guatemala extraditaron a Estados Unidos a un exalcalde acusado de haber integrado una red de tráfico de cocaína, informaron este miércoles 6 de agosto el Ministerio del Interior y la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala.

Se trata de Romeo Ramos. Entre 2022 y 2024, cuando era alcalde del municipio sureño de Santa Lucía Cotzumalguapa, Ramos fue "miembro clave" de una organización en Guatemala dedicada al transporte de cocaína hacia el mercado de Estados Unidos, según la misión diplomática.

Lee además
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Migración

Guatemala ofrece asilo a nicaragüenses que son deportados de EEUU
Policía de Guatemala.
MEDIDAS

Guatemala crea comando militar contra crimen transnacional

El excalde de 57 años, fue detenido en mayo, Ramos fue extraditado el lunes "bajo estrictas medidas de seguridad" por delitos de narcotráfico, dijo el ministro del Interior de Guatemala, Francisco Jiménez.

En el comunicado de la embajada de EEUU se señaló que el exalcalde, conocido como "Alfa", fue entregado a una corte del distrito de Columbia. Se le acusó de conspiración para el tráfico de drogas. "Cruz fue capturado en mayo de este año, gracias a la cooperación bilateral entre nuestros gobiernos contra el crimen organizado transnacional para la seguridad y prosperidad regional. Tarde o temprano, todos enfrentarán la justicia", señaló la embajada en la red social X.

Conexión con Venezuela

De acuerdo con la información de Estados Unidos, el exalcalde Ramos accedió, en un caso, a ayudar a disfrazar un envío de cocaína de Venezuela a Guatemala como una entrega de cemento.

Durante 2025, las fuerzas de seguridad guatemaltecas han detenido a 11 presuntos narcotraficantes reclamados en extradición por Estados Unidos, según la Policía.

Carteles internacionales, con apoyo de narcotraficantes locales, trafican drogas y blanquean dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica, lo que contribuye a la violencia criminal en la región.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Fuertes sismos sacuden Guatemala y se activan las alarmas

Caravana de migrantes parte del sur de México en busca de "regularización"

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
TRANSPARENCIA

DeSantis pone bajo la lupa de DOGE Florida el gasto público de Miami-Dade y genera reacciones políticas

La cantautora cubano-estadounidense Gloria Estefan llega a la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025. 
CONTROVERSIA

Gloria Estefan rechaza señalamientos en demanda contra Sean "Diddy" Combs

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
MÁS CAPACIDAD

Florida prepara segundo "Alligator Alcatraz" para detener más inmigrantes

El cantante británico Phil Collins se presenta en el escenario durante la gira The Last Domino de la banda de rock británica Genesis en el estadio Paris La Defense, en Nanterre, noreste de Francia, el 16 de marzo de 2022. 
CELEBRIDADES

Phil Collins continúa en recuperación tras cirugía de rodilla

Foto montaje del presidente Donald J. Trump y el primer ministro de la India Narendra Modi.
SANCIóN

Trump anuncia arancel adicional a India por compra de petróleo ruso

Te puede interesar

El presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial del presidente Donald J. Trump, Steve Witkoff,  en un cordial saludo en el Kremlin.
CONTRA LA GUERRA

Trump: Reunión de enviado especial con Putin fue "muy productiva"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto montaje del presidente Donald J. Trump y el primer ministro de la India Narendra Modi.
SANCIóN

Trump anuncia arancel adicional a India por compra de petróleo ruso

El gobernante Nicolás Maduro celebra los resultados del simulacro electoral del 25 de mayo
VENEZUELA

La Casa de los Pinos, el búnker donde se refugia Maduro en Fuerte Tiuna

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

Foto de una sección de edificios de la Universidad de Harvard.
ACUSACIóN

Grupo conservador demanda a Harvard por discriminación racial y sexual