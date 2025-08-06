Guatemala extradita a EEUU a exalcalde acusado de conspiración para el tráfico de drogas

CIUDAD DE GUATEMALA. - Las autoridades de Guatemala extraditaron a Estados Unidos a un exalcalde acusado de haber integrado una red de tráfico de cocaína, informaron este miércoles 6 de agosto el Ministerio del Interior y la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala.

Se trata de Romeo Ramos. Entre 2022 y 2024, cuando era alcalde del municipio sureño de Santa Lucía Cotzumalguapa, Ramos fue "miembro clave" de una organización en Guatemala dedicada al transporte de cocaína hacia el mercado de Estados Unidos, según la misión diplomática.

El excalde de 57 años, fue detenido en mayo, Ramos fue extraditado el lunes "bajo estrictas medidas de seguridad" por delitos de narcotráfico, dijo el ministro del Interior de Guatemala, Francisco Jiménez.

En el comunicado de la embajada de EEUU se señaló que el exalcalde, conocido como "Alfa", fue entregado a una corte del distrito de Columbia. Se le acusó de conspiración para el tráfico de drogas. "Cruz fue capturado en mayo de este año, gracias a la cooperación bilateral entre nuestros gobiernos contra el crimen organizado transnacional para la seguridad y prosperidad regional. Tarde o temprano, todos enfrentarán la justicia", señaló la embajada en la red social X.

Conexión con Venezuela

De acuerdo con la información de Estados Unidos, el exalcalde Ramos accedió, en un caso, a ayudar a disfrazar un envío de cocaína de Venezuela a Guatemala como una entrega de cemento.

Durante 2025, las fuerzas de seguridad guatemaltecas han detenido a 11 presuntos narcotraficantes reclamados en extradición por Estados Unidos, según la Policía.

Carteles internacionales, con apoyo de narcotraficantes locales, trafican drogas y blanquean dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica, lo que contribuye a la violencia criminal en la región.

FUENTE: Con información de AFP