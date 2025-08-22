El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dejó abierta este viernes la posibilidad de recortar las tasas de interés, aunque advirtió que los riesgos de una mayor inflación y un debilitamiento del mercado laboral están generando una situación compleja.

"Los riesgos a la baja para el empleo están aumentando", dijo Powell durante el Simposio de Política Económica de Jackson Hole.

EEUU Congresista pide a la administración Trump investigar las agencias de envíos a Cuba que buscan evadir sanciones

WASHINGTON Trump visita a policías y tropas desplegadas en la capital en una ofensiva contra la delincuencia

"Si bien el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso que resulta de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores", señaló el director del banco central en su discurso.

Powell ha criticado la política económica del gobierno de Donald Trump, cuando nunca lo hizo en el gobierno de Joe Biden que llevó al país a la peor inflación en los últimos 50 años.

"Los efectos de los aranceles en los precios al consumidor son visibles" y podrían ser aún más graves en los próximos meses, dijo en su discurso.

Powell preocupado ahora con el gobierno de Trump por la inflación

Lo anterior no lo dijo nunca el señor Powell, claramente inclinado a las agendas de extrema izquierda y el derroche gubernamental.

Powell es cuestionado por el enorme presupuesto de renovación de los edificios de la Reserva Federal nada más y nada menos que 3.100 millones de dólares, cuando Trump dijo que el proyecto se hace con 50 millones.

El presidente del Banco Central también mintió al congreso y por eso la representante de la Florida pidió que lo enjuicien por declaraciones falsas acerca del mismo proyecto del Banco Central.

"No permitiremos que un aumento puntual del nivel de precios se convierta en un problema de inflación persistente", afirmó.

Powell estuvo un año y dos meses sin hacer absolutamente nada contra la inflación que subía mes por mes, tampoco emitió ninguna preocupación por los precios que se dispararon en la mayoría de los productos hasta en un 75%. Por el contrario, dijo que los republicanos estaban creando alarma sobre una inflación temporal que ya cumple casi 5 años.

FUENTE: Con información de AFP.