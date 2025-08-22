Padre de Miguel Uribe Turbay asume precandidatura presidencial

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.

BOGOTÁ - El padre del senador colombiano Miguel Uribe Turbay , quien murió este mes tras ser tiroteado el 7 de junio durante un acto de campaña, ocupará la vacante que dejó su hijo como precandidato presidencial dentro del partido Centro Democrático.

La decisión fue anunciada este viernes por la propia organización política, que autorizó a Miguel Uribe Londoño, de 79 años y con trayectoria en la vida pública, a sumarse al proceso interno de selección “en representación de toda la familia”.

“El Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”, señaló la formación en un comunicado, en el que recordó al nuevo aspirante la obligación de participar en las actividades partidarias, incluidos los debates previstos en los próximos meses.

Centro Democrático prevé definir a su candidato en diciembre de 2025 o enero de 2026, en una fase previa a la consulta interpartidista de marzo, en la que espera consolidar un aspirante único de la llamada “unidad democrática” con miras a los comicios presidenciales de mayo.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció el pasado 11 de agosto en una clínica de Bogotá, tras no superar las heridas que le provocaron dos disparos en la cabeza durante el atentado registrado en plena campaña electoral, un hecho que sacudió a la sociedad colombiana y marcó el inicio de un convulso proceso electoral.

