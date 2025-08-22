viernes 22  de  agosto 2025
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro ¿Es viable una invasión?

El despliegue de buques de guerra representa un nuevo golpe a las relaciones entre ambos países, tensas desde la llegada del chavismo al poder hace 26 años

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025.&nbsp;

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 

Juan BARRETO / AFP
Buques de guerra de EEUU.&nbsp;

Buques de guerra de EEUU. 

MARINA DE EEUU / MC3 JEFF ATHERT / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El despliegue de tres barcos de guerra de Estados Unidos cerca de la costa de Venezuela revive viejos rumores de una intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, que a su vez responde con la movilización de tropas.

Tres destructores lanzamisiles se posicionarán en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

Lee además
El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

"Aprovechemos antes de que lleguen los gringos. ¡Es la última cena!", bromea un comensal en un restaurante de Caracas. Es el tipo de comentarios que abundan en este país ante una eventual acción militar.

El despliegue representa un nuevo golpe a las relaciones entre ambos países, tensas desde la llegada del chavismo al poder hace 26 años.

¿Qué dicen Trump y Maduro?

El gobierno del presidente Donald Trump asegura que el despliegue militar en el Caribe busca combatir el narcotráfico e impedir la llegada de drogas a su territorio.

Además de los barcos, la prensa estadounidense informó de un plan para enviar también 4.000 marines a la zona.

Trump "está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser consultada sobre la posible movilización de soldados.

"El gobierno de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcoterror", afirmó Leavitt.

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar una banda del narcotráfico bautizada Cartel de los Soles, que Trump catalogó de organización terrorista.

Washington ofrece así mismo una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro, que por su parte habla de una lucha de "David contra Goliat" ante lo que llama el "agresor" estadounidense.

El gobernante izquierdista llamó al alistamiento en la Milicia Bolivariana, un cuerpo paramilitar adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles.

Maduro ya antes anunció un plan de seguridad con 4,5 millones de milicianos, una cifra imposible de verificar.

"No sacó 4,5 millones de votos en la presidencial, ¿cómo va a tener 4,5 millones de milicianos?", cuestionó Edward Rodríguez, analista político que trabajó antes con la oposición. Se refiere a la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo, que la oposición y Washington denuncian como fraudulenta.

¿Es viable una invasión?

Estados Unidos ya hizo despliegues en el Caribe en el pasado. Pero en esta oportunidad coincide con el aumento de la recompensa contra el mandatario venezolano. No se habla de otra cosa en Venezuela, entre bromas y preocupación.

"Si uno no trabaja, no come", dijo Wendy Ramirez, de 35 años, que trabaja en una biblioteca infantil. "Si vamos a esperar por los gringos que lleguen, no llevo comida para la casa".

"Nosotros somos valientes, fuertes (...) y como hijos de Bolívar responderemos", indicó Gloria Hernández, jubilada de 70 años.

Mariano de Alba, especialista en geopolítica basado en Londres, ve "poco probable" una invasión. "Puede tratarse de una operación de corte psicológico para tratar de aumentar la presión".

"Si el gobierno Trump realmente quisiera provocar un cambio de régimen", apostaría por una "acción sorpresa", añadió De Alba, que indicó además que una invasión militar en Venezuela complicaría su postura para poner fin a la guerra en Ucrania.

Edward Rodríguez llegó, no obstante, a "analogías inevitables" con este escenario. "Recuerda las imágenes de (el exdictador panameño Manuel) Noriega retando a Estados Unidos y después con el traje naranja de prisionero".

¿Declaraciones contra quién?

De Alba ve un "beneficio político" para Maduro, que normalmente culpa al "imperio yanqui" de una crisis económica de más de una década.

Hay un "esfuerzo mediático para tratar de resaltar que efectivamente su régimen está bajo asedio y generar mayor cohesión interna". Pero la mayoría de los venezolanos quiere salir del chavismo, que ha empobrecido a millones de venezolanos y ha provocado el mayor éxodo de venezolanos con más de 8 millones.

Al mismo tiempo, De Alba identifica el escenario perfecto para nuevas purgas dentro del chavismo, la Fuerza Armada y el arresto de más opositores.

Trump, de su lado, busca mostrarse "firme" frente a su base, estimó una fuente diplomática, al tiempo que De Alba y Rodríguez coincidieron en que el "momentum" sirve para relanzar a la débil oposición que encabeza María Corina Machado.

"Lo más importante es que el tema Venezuela está de nuevo en la oficina Oval de la Casa Blanca", destacó Rodríguez.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

Chile captura a líder de "Los Piratas" vinculado al asesinato del exmilitar Ronald Ojeda

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Migración

EEUU intensifica escrutinio migratorio y anuncia que 55 millones de visas están sujetas a revisión

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro ¿Es viable una invasión?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Crystal Marull, madre de los estudiantes afectados en escuela de Florida. 
HOSTIGAMIENTO

Fiscal General de Florida exige destitución de maestra en Alachua por presunto acoso político a estudiante

Estudiantes acuden a clase 
EN EL TOP

Varias escuelas de Florida destacan entre las 100 mejores de EEUU, según U.S. News