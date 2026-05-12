Parlamento chavista aprueba reforma que amplía de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo

CARACAS — La Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó este martes una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que amplía de 20 a 32 el número de magistrados de la máxima corte venezolana, en medio de la reestructuración institucional promovida por la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez.

La modificación fue aprobada por unanimidad en segunda discusión parlamentaria, según informó el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, hermano de la gobernante interina.

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La reforma modifica el artículo 8 de la ley y establece que la Sala Constitucional pasará a tener siete magistrados, mientras que las demás salas quedarán integradas por cinco jueces cada una.

El cambio ocurre en medio de una nueva reorganización del sistema judicial venezolano impulsada tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en enero durante una operación militar encabezada por Estados Unidos.

Críticas al sistema judicial venezolano

Organizaciones no gubernamentales, abogados y sectores de la oposición denunciaron durante años que el TSJ actuó como un brazo político del chavismo mediante decisiones favorables al poder y sentencias contra dirigentes opositores, reseñó el portal de noticias Infoabe.

El máximo tribunal respaldó la fraudulenta reelección de Maduro en 2024 y posteriormente validó la designación de Delcy Rodríguez como gobernante encargada tras la salida del exmandatario.

La reforma legislativa avanzó luego de una primera discusión realizada la semana pasada y de consultas internas dentro del Parlamento chavista, informó el medio El Pitazo.

Según explicó Jorge Rodríguez durante el debate parlamentario, el objetivo sería “transformar” el sistema de justicia y agilizar los procesos judiciales.

El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra aseguró que la reforma busca abrir “un gran acuerdo nacional” en torno al TSJ y sostuvo que ampliar el número de magistrados permitiría “democratizar” el funcionamiento de la justicia.

Sin embargo, expertos cuestionan la medida y advierten que el problema de fondo continúa siendo la falta de independencia judicial.

“El problema no es tener 20 o 32 magistrados”, afirmó el abogado Alí Daniels en declaraciones a medios locales. “El problema es que tenemos que tener jueces que se atrevan a dictar una sentencia en contra de los intereses del poder Ejecutivo”.

Reestructuración

En las últimas semanas, la administración interina impulsó modificaciones a la legislación petrolera y minera para abrir espacios a capital privado, además de promover una amnistía parcial que permitió la liberación de cientos de presos políticos.

Rodríguez también prometió cerrar la sede del Helicoide, considerada uno de los principales centros de detención y tortura utilizados por los organismos de seguridad del chavismo, aunque el recinto continúa funcionando.

El Parlamento creará ahora un comité especial encargado de evaluar las postulaciones para las nuevas magistraturas del TSJ.

Según diversos medios de comunicación, el chavismo ya había utilizado una estrategia similar en 2004, cuando el entonces presidente, Hugo Chávez, amplió el número de magistrados de 20 a 32 para consolidar el control político sobre el máximo tribunal. Posteriormente, en 2022, el propio oficialismo redujo nuevamente la cifra a 20 integrantes.

FUENTE: Con información de AFP/Infoabe/El Pitazo/Monitoreamos/Redes Sociales