miércoles 6  de  mayo 2026
POLÍTICA

Parlamento de Venezuela da primer paso para reforma judicial, con propuesta para aumentar magistrados

Venezuela tuvo 32 magistrados "y la misma justicia desastrosa que ahora", dijo Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. El Parlamento creó comité para evaluar a postulados

El 5 de mayo de 2026, el Parlamento venezolano dio el primer paso hacia la reforma de la ley que rige el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de las reformas impulsadas por la presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El 5 de mayo de 2026, el Parlamento venezolano dio el primer paso hacia la reforma de la ley que rige el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de las reformas impulsadas por la presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, dio un primer paso para reformar la ley que rige el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de las reformas impulsadas por la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro.

La reforma del martes fue aprobada "por mayoría calificada" en una primera discusión, dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina. Pese a que algunos diputados de oposición se mostraron en desacuerdo, la bancada opositora es minoría en este poder legislativo unicameral controlado por el chavismo.

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A esta aprobación le sigue una consulta nacional y nuevos debates para discutir los artículos y aprobarla formalmente para su promulgación. La reforma contempla ampliar de 20 a 32 el número de magistrados que integran las seis salas del TSJ.

"Nosotros creemos que eso va a favorecer la celeridad judicial en el máximo tribunal, va a prevenir el retardo en el caso de las decisiones", argumentó Jorge Rodríguez.

El Parlamento, en paralelo, creó un comité que evalúa más de 90 postulados que optan por magistraturas en el TSJ.

Pedro Infante, vicepresidente de la AN, señaló que la gobernante encargada "dio un paso al frente" al admitir los problemas en el sistema de justicia venezolano.

"Creo que asumimos con responsabilidad que hay que combatir fallas y también habrá que combatir mafias que hay en el sistema justicia y lo decimos sin ningún tipo de complejo y estamos dispuestos a eso", afirmó.

Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, pidió en enero un "nuevo sistema de justicia". Impulsó además una amnistía para liberar a cientos de presos políticos y prometió el cierre de la temida prisión del Helicoide, en Caracas.

También instaló una comisión para estudiar la reforma judicial y atender los "vicios y desviaciones de poder que deben ser corregidos".

Justicia "desastrosa"

El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, destacó que desde el 2004 hasta el 2002 Venezuela tuvo 32 magistrados "y la misma justicia desastrosa que ahora". Puntualizó, a través de X, que repetir fórmulas fracasadas no tiene sentido.

"Con la reforma parcial a la Ley Orgánica del TSJ, aprobada a inicios de 2022, se redujo el número de magistrados a 20. Ahora se plantea nuevamente elevar el número de magistrados a 32, un cambio meramente cuantitativo que no implica una reforma significativa en un poder judicial, que ni es autónomo ni es independiente. Varias veces se ha cambiado la composición del TSJ y la situación de la justicia no ha hecho sino empeorar: ¿por qué ahora sería diferente?", argumentó Acceso a la Justicia.

La ONG abogó por jueces imparciales.

El máximo tribunal del país ha sido señalado de favorecer con sus decisiones al chavismo. Varias ONG y opositores han denunciado durante años al aparato de justicia como corrupto. El TSJ respaldó la cuestionada reelección de Maduro en 2024 y, tras su derrocamiento en una operación militar estadounidense, validó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

El lunes, el tribunal incorporó a magistrados suplentes en reemplazo de ocho funcionarios jubilados, incluido Maikel Moreno, expresidente del organismo entre 2017 y 2021.

FUENTE: Con información de AFP, Acceso a la Justicia

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