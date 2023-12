Periodista de DIARIO LAS AMÉRICAS recibe premio 'Horacio Aguirre a la Libertad de Expresión'

García, quien no pudo asistir a la ceremonia debido a demoras en trámites de viaje, envió un mensaje de agradecimiento en video a los asistentes al acto realizado la noche del miércoles en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami.

“Hacer periodismo independiente desde Cuba es una abstracción y un ejercicio de riesgo. Nuestro país es el único en el hemisferio occidental en donde ejercer el periodismo es un delito sancionado hasta con 30 años de cárcel”, dijo el comunicador.

García se presentó como un “autodidacta”, a quien el periodismo nunca le fue “ajeno”, gracias a su madre, la también periodista Tania Quintero, “refugiada política desde hace más de 20 años en Suiza, después de trabajar en medios oficiales”.

“Crecí entre el repiquetear de las toscas máquinas de escribir Robotrón, fabricadas en la Alemania comunista, y el barullo de la sala de redacción de la revista Bohemia”, recordó, al tiempo que destacó el trabajo que realizan otros comunicadores independientes cubanos a pesar de las talanqueras de la dictadura.

En su introducción a las palabras de García, la directora de DIARIO LAS AMÉRICAS, Iliana Lavastida, resaltó que el premio cuyo nombre exalta la memoria del Dr. Horacio Aguirre, fundador de este rotativo, subraya la labor de un “periodista que vive en dictadura”, quien “todos los días pone en riesgo su integridad y la de su familia para hacer honor del ejercicio de este oficio de soñadores y comprometidos”.

“Su trayectoria y lo que hace cotidianamente constituyen el aval indiscutible que acredita este honroso reconocimiento (…) Iván ejerce desde La Habana, como aparece en su firma, desde hace 28 años contra todo riesgo”, apuntó.

El galardón será entregado formalmente a García una vez resuelva el impasse de su documentación y pueda desplazarse a Miami, en una ceremonia especial que organizará el IID.

Premio “República”

Entretanto, el reconocimiento Orden de las Damas y Caballeros de la República fue concedido a la exministra venezolana Beatrice Rangel, al exiliado cubano y veterano de Bahía Cochinos José Basulto; al periodista boliviano Hernán Maldonado y al comunicador estadounidense Grant Miller.

Rangel, directora de Asuntos Internacionales del IID, ensalzó la labor que cumple esa institución en contra de las “amenazas a la libertad”. “Sus tres lustros de existencia nos indican que en Miami se puede luchar por la vigencia de la libertad”.

Basulto recordó cómo la organización Hermanos al Rescate, de la que fue su presidente, rescataba balseros en el estrecho de la Florida. Dos de las avionetas de esa asociación fueron derribadas por órdenes del régimen cubano el 24 de febrero de 1996 con saldo de cuatro muertos.

Maldonado, quien fungió como corresponsal de agencias internacionales de noticias por muchos años, dijo que “nunca había recibido un premio”, pero que esta vez lo aceptó porque el IID es “un baluarte de la lucha por la democracia en Latinoamérica”.

Miller habló sobre el civismo y la necesidad de votar y exigirles resultados a nuestros oficiales electos.

Más galardones

El Premio Interamericano de Prensa ‘Dr. Horacio Aguirre’ a los Defensores de la Libertad de Prensa, en su modalidad Al Periodismo de Innovación fue otorgado al director de Infobae, Daniel Hadad.

El abogado y periodista conceptuó que “el periodismo es importante porque una democracia no puede existir si no hay periodismo. Una democracia puede desaparecer en una sola generación. Vimos nacer una dictadura en 1959 (Cuba); hoy son cuatro, nos dimos cuenta, pero no hicimos nada”.

El premio en la categoría Al Periodismo de Investigación fue concedido a Elizabeth Trenado. La entrega del galardón fue realizada por Horacio Aguirre Jr. y su hermano Alejandro Aguirre, hijos del Dr. Horacio Aguirre, quienes recordaron a su padre como un “luchador por la libertad de expresión”.

Trenado se mostró preocupada por las altas cifras de feminicidios, principalmente en países como México. “Este reconocimiento se lo brindo a todas esas familias, esos padres, esos hijos que se quedaron sin una mujer”, apuntilló.

Premios especiales

Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador, recibió el Premio George Washington Legado a la Libertad y la Democracia por su “legado a las Américas”, según dijo el director del IID, Carlos Sánchez Berzaín, al presentar al exmandatario.

El expresidente llamó a “no repetir las prácticas del pasado, que no nos permiten avanzar; no repetir el camino trillado, que no nos lleva a ninguna parte; por eso debemos dejar ir prácticas que han muerto”, a lo que sumó: “Esto me llevo a la dolarización en mi país”.

“Me quitaron todo, pero me quedó la tinta de la vida, de mi sangre, con la cual todavía escribo versos”, indicó Mahuad, quien fue derrocado por las Fuerzas Armadas de Ecuador en enero de 2000.

Entretanto, el Premio Carlos Alberto Montaner a los Defensores de la Libertad y Democracia en las Américas fue concedido al exembajador Armando Valladares. La entrega de la condecoración estuvo a cargo de Linda Montaner, viuda del laureado intelectual que le da nombre al premio, fallecido en junio pasado.

El exdiplomático Valladares se refirió a la amistad que lo unió con Montaner, ambos como presos políticos en la década de los años 1960 en Cuba. “No había un acto en contra la revolución cubana en donde Carlos Alberto y yo no estuviéramos participando”, puntualizó.

[email protected]

@danielcastrope