DUELO

Artistas reaccionan a muerte de Willie Colón, maestro de la salsa

La familia del legendario artista confirmó su muerte este sábado 21 de febrero, luego de haber estado hospitalizado en Nueva York

Willie Colón en el escenario del Grand Slam Party Latino en el Marlins Park el 5 de diciembre de 2015 en Miami, Florida.

Willie Colón en el escenario del Grand Slam Party Latino en el Marlins Park el 5 de diciembre de 2015 en Miami, Florida.

AFP / Getty Images / Rodrigo Varela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La muerte de Willie Colón, maestro e ícono de la salsa, este sábado 21 de febrero, ha generado una profunda conmoción en el ecosistema musical de Iberoamérica, provocando una avalancha de tributos por parte de colegas y figuras del entretenimiento que reconocen su papel como el arquitecto del género.

Uno de los primeros en reaccionar fue el cantante Marc Anthony, quien recurrió a sus historias de Instagram para dedicar su tributo. "Maestro, gracias por tu legado. Tu música vive para siempre. R.I.P. Willie Colón", escribió.

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
OBITUARIO

Muere Willie Colón, ícono pionero de la salsa, a los 75 años
El director alemán Ilker Catak (derecha) y el productor de cine alemán Ingo Fliess posan durante una sesión fotográfica después de ganar el Oso de Oro a la Mejor Película por Gelbe Briefe (Yellow Letter) en la 76.ª Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año, en Berlín el 21 de febrero de 2026.
CINE

"Yellow Letters", de Ilker Catak, gana Oso de Oro de la Berlinale

El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos también manifestó su pesar a través de una publicación en MoluscoTV, donde calificó al músico como un genio musical. En su propio perfil, Ríos escribió: “Que en paz descanse el productor más importante de salsa de todos los tiempos, maestro Willie Colón".

Por otra parte, la cuenta oficial de la recordada Celia Cruz rindió tributo mediante símbolos de oración en honor a quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos.

El cantautor colombiano Fonseca redactó un emotivo mensaje donde confesó la dificultad de encontrar palabras que equilibraran la gratitud por haber compartido momentos personales con el maestro y la tristeza de su adiós.

Adicionalmente, el artista urbano Reykon recordó con especial afecto la oportunidad que Colón le brindó al colaborar en el escenario del Premio Lo Nuestro 2020 con el tema Perriando, agradeciéndole por haberle otorgado una de las experiencias más significativas de su vida profesional.

Adiós entre leyendas

A pesar de su distanciamiento en los últimos años, el histórico colaborador de Willie Colón, Rubén Blades, también utilizó las redes para dar sus condolencias.

El intérprete de Plástico, quien días antes había pedido oraciones por la salud de su colega, destacó que la influencia de Colón trascendió los géneros musicales para convertirse en un símbolo de la identidad hispana en el mundo.

Entre las colaboraciones más recordadas de Blades y Colón se encuentra Siembra, álbum de 1978 que se convirtió en el más vendido de la salsa y sigue siendo reconocido como uno de los más importantes de la música latina.

