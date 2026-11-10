Presidente interino de Paraguay cambia la cúpula militar tras escándalo de su antecesor

El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, asiste a la ceremonia de juramentación de ministros en el palacio de gobierno, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN .- El nuevo presidente interino de Paraguay , Pedro Alliana, ordenó cambios en el alto mando de las Fuerzas Armadas, según un comunicado del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas difundido este martes, mientras trata de mitigar la crisis desatada por el escándalo del Ueno Bank que compromete al destituido y detenido presidente Santiago Peña.

Los nombramientos en la cúpula militar, a cinco días de asumir el cargo por sucesión constitucional, están encabezados con la designación del nuevo comandante de las Fuerzas Militares, general Manuel Rodríguez Sosa, quien era el jefe del Ejército.

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El alto oficial sustituye en el cargo a César Moreno Landaira, militar leal a Peña.

Paraguay permanece sumida, desde hace una semana, en una crisis cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó un proceso de resolución contra Ueno Bank por problemas de insolvencia, que ha generado preocupación por la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, en su mayoría recursos pensionales.

Esto ocasionó la renuncia de Peña quien fue detenido y allanado su domicilio donde la policía de investigación halló caja fuerte oculta.

Cambios en las Fuerzas Armadas

Además de Rodríguez Sosa, Alliana hizo cambios en el Ejército, la Fuerza Aérea y el Gabinete Militar de la Presidencia.

El ministro de la Defensa, Óscar González, fue ratificado, entre otros jefes del Gabinete del cesado gobierno de Peña.

Desde el viernes, el nuevo presidente ha realizado numerosos nombramientos para su gestión interina, como en el Banco Central, mientras la fiscalía continúa con visitas domiciliarias e inspecciones a viviendas de allegados a Peña, quien fue socio de Ueno Bank y vinculado a sus propietarios.

En un intento por devolver tranquilidad, el BCP informó el lunes que un 93.1 % de los clientes de Ueno, calculado en 1.7 millones de personas, estarán amparados por la garantía del Estado que abarca depósitos hasta por 38,622 dólares, y han recibido la devolución de sus recursos tras la intervención.

FUENTE: Con información de EFE