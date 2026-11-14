Los vericuetos de un fraude que desbanca al presidente

El escándalo político financiero en Paraguay cobra fuerza desde el martes 3 de noviembre, cuando se declaró el cierre de Ueno Bank y tres días después, de manera unánime, el Congreso destituyera al presidente Santiago Peña.

Esta situación dio paso al fallo de la fiscalía a favor de la detención preventiva del ahora expresidente, a quien se le imputa por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

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Peña también tuvo su juicio popular, no solo con las protestas callejeras de los ahorristas, sino también porque se presentaron en su residencia con cornetas y megáfonos, para cantarle la famosa canción “Rata de dos patas” que interpretaba Paquita la del Barrio.

Las investigaciones apenas comienzan y podrían durar hasta seis meses, además de aumentar las imputaciones al referente del Partido Colorado, cuyo líder es el expresidente Horacio Cartes.

El pánico financiero ha ido bajando. El Banco Central de Paraguay (BCP) junto con los otros bancos empezaron a pagar a por fases: primero a quienes tenían hasta 10 millones de guaraníes; unas 700,000 personas cobraron en los primeros días. Luego se habilitó el pago a montos superiores.

El daño al patrimonio público se calcula en 800 millones de dólares, dado que ahí estaban depositado los fondos de entidades y empresas estatales de gran envergadura que colocaron sumas astronómicas en el banco: la Itaipú Binacional (empresa hidrológica entre Paraguay y Brasil) depositó 158 millones de dólares, el Ministerio de Economía y Finanzas colocó 80 millones de dólares, a los que se sumaron depósitos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y las cajas de jubilados.

Hasta los bomberos voluntarios de Paraguay tenían unos 2,000 millones de guaraníes (unos 320.000 dólares) depositados en Ueno.

La actuación de la fiscalía y el pago a pequeños y medianos ahorristas dan cuenta de que la institucionalidad paraguaya funcionó, por lo menos.

Otra muestra de la fortaleza del sistema está en el Parlamento. Pedro Alliana, quien era vicepresidente fue designado jefe de Estado por el Congreso y terminará el periodo hasta 2028 cuando se celebren los comicios y asuma el nuevo mandatario.Esta debacle financiera devaluó el guaraní en un 10% y afectó la "imagen país" para la inversión extranjera.

Debacle gestada desde el poder

De acuerdo con el politólogo Hugo Duarte, la crisis del Ueno Bank no fue un accidente financiero impredecible, sino el resultado de un patrón estructural facilitado desde la misma jefatura de Estado.

"Es muy difícil no ubicar dentro de los factores una suerte de complicidad y preparación desde el poder que desembocó finalmente en esta crisis, porque hay una serie de hechos que ahora, cuando se encadenan, muestran un patrón: el comportamiento del presidente Peña como una suerte de preparación del escenario para que el banco Ueno no solo caiga y estafe a la gente, sino que tenga una relación privilegiada con el Estado, sobre todo en la captación de fondos públicos", explica Duarte.

Peña llega a la presidencia de la República en 2023 y para ese entonces, era accionista de Ueno Bank hasta 2025.

La periodista Marcela Portillo, del diario La Clave (Ciudad del Este), destaca que la relación entre el expresidente y el grupo financiero era pública.

"Cuando Ueno se convierte en banco, el expresidente Peña era accionista minoritario. Posteriormente, vendió sus acciones, pero sí existía un apoyo gubernamental y una especie de protección", señala Portillo.

En ese entramado del poder político con el financiero, Peña nombra como presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), a Carlos Carvallo, cuando era presidente de la Financiera Ueno.

“Además, presenta un proyecto de ley para flexibilizar las reglas de conflicto de intereses para adaptar las condiciones a Carvallo. A partir de ahí, Carvallo otorga la licencia bancaria a Ueno, le concede 20 años de plazo para gestionar una cartera tóxica de 300 millones de dólares de Visión Banco y flexibiliza el acceso a los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS)", detalla Duarte.

Informe engavetado

Las irregularidades de la entidad financiera se conocían desde hace año y medio, y fueron denunciadas, informa Portillo. Señala, además, que la caída se esperaba para el fin del mandato de Peña.

En julio de 2026, Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos del BCP, entregó un memorando, en el cual advirtió sobre los severos niveles de descalces patrimoniales, operaciones sin garantías que amenazaban la sostenibilidad del banco y de los ahorristas, y los descalces patrimoniales en ese entonces, reporta el Diario Hoy.

También del banco había sobrepasado los límites permitidos para préstamos a empresas y personas vinculadas a su grupo contralor.

Además, advirtió que Ueno vendió una cartera de créditos a otra empresa para maquillar su exceso regulatorio y que el dinero para la compra salió indirectamente del propio banco, de acuerdo con la misma publicación.

Duarte revela que la crisis detonó cuando los organismos reguladores intentaron ocultar la insolvencia del banco.

"Un funcionario de la Superintendencia de Bancos presentó un informe e hizo un resumen de la investigación que se estaba haciendo en una carpeta de casi 2,000 páginas para ser tratada en el directorio del BCP. Fue el propio Carvallo el que sacó el tema del orden del día y engavetó la carpeta. Al día siguiente, el técnico que presentó el informe fue trasladado a otra unidad”, manifiesta Duarte.

Lo peor ocurrió cuando Peña intentó utilizar los Fondos de Garantía del BCP para ejecutar un salvataje financiero de Ueno Bank.

"Esa fue la gota que colmó el vaso. Empezó a perder apoyo político porque la evidencia era demasiado clara. El sector técnico del BCP presionó porque la crisis iba a ser peor. Cerraron el banco en la madrugada siguiente y Peña perdió el escudo parlamentario que tenía", asevera el politólogo.

Portillo avala que no hubo la vigilancia que debía tener el BCP sobre Ueno Bank.

“Tuvieron un apoyo de esta entidad reguladora para que no se hicieran las intervenciones correspondientes para que Ueno no tuviera problemas. Cuando Ueno se convierte en banco, el expresidente Peña era accionista minoritario. Luego, vendió sus acciones, pero sí estaba vinculado. Hubo apoyo gubernamental a Ueno Bank y una especie de protección también”.

Si Peña tuvo antes denuncias de malos manejos durante su gestión, el también periodista Eduardo “Pipó” Dios Kostianovsky, del Canal 13 de Asunción, manifiesta que siempre hubo denuncias contra él, pero “inconsistentes y nunca llegaban a concretarse”.

Las denuncias proveían de dos grupos económicos de Paraguay: Vierci y Zuccollilo.

“Se hizo una auditoría por la Contraloría General, puesta por el gobierno anterior, la Fiscalía es del gobierno anterior. Todos fueron puestos a dedo por el gobierno anterior y la oposición aliada con ese gobierno. Él había salido de esos dos procesos, había sido investigado y no había salido nada”, apunta Dios.

Explicó que la responsabilidad en este fraude financiero corresponde más al Congreso que a Carvallo, que aprobó su nombramiento como presidente del BCP, “a pesar de tener en su currículum que fue director de uno de los bancos activos, que estaba empezando”.

Dios apunta: “La responsabilidad principal no es tanto sobre Peña como sobre el BCP y su negligencia para revisar las actividades, créditos conectados y el crecimiento del banco”.

Sobre el informe de la Superintendencia, comenta que la responsabilidad de tomarlo en cuenta era del presidente y del directorio del BCP, pero las irregularidades vienen de tiempo atrás.

Destaca que el funcionario no denunció a tiempo, sino que filtra el informe a la prensa, “el banco ya estaba en julio con problemas. El BCP no cumplió con la ley, pero los auditorios externos tampoco, ni las calificadoras de riesgo”.

Dios expone que no se explicó nada a nadie. “El expresidente del BCP está preso y lo que declare es sumario”.

Señala que Ueno Bank había perdido muchos depósitos con base en trascendidos ya informes parciales que no eran oficiales.

Describió que había tres millones de cuentas, pero del 90 % de las cuentas, el 40 % tienen saldo cero: “Son cuentas vacías y el otro, 50 % tienen menos de $150 de promedio. Un promedio que ni siquiera llega a $150, que son un millón de guaraníes”.

Acota, además, que “sí van a quedar algunos heridos grandes, sobre todo en el sector privado, que tengan depósitos muy grandes. No deben ser más de 300 o 400 personas. Y están los famosos fondos internacionales emitidos en Nueva York, avalado por JP Morgan y compañía. Eso es lo extraño, que se haya dejado engañar, ellos también pasaban informes”.

Alliana blindado por el Congreso

La figura de Pedro Alliana como sucesor de Peña también es controvertida por cuanto algunos lo vinculan con Ueno Bank.

Alliana era vicepresidente y fue denunciado por tener un préstamo activo de 4,000 millones de guaraníes (aprox. 600.000 dólares). Con el banco en quiebra, fue blindado por el Congreso.

"La votación para rechazar el juicio político contra Alliana no reunió los votos, siguió siendo vicepresidente. Cuando Peña es destituido, asume la presidencia y se elige como vicepresidente al senador Antonio Barrios", aclara Portillo.

Duarte señala: “Una de las características del sistema político del Partido Colorado es la capacidad innata de sobrevivir a las crisis; no duda en sacrificar los activos políticos. Quien obtuvo la mayoría para destituir a Peña no fue la oposición, fue el propio partido de gobierno para seguir teniendo el control del poder Ejecutivo. El cambio de gobierno no significa cambio de poder; este sigue concentrado en manos del Partido Colorado y se ha revalidado el control del expresidente Horacio Cartes".

El periodista televisivo acota que Alliana no tiene nexos con Ueno Bank y que el único vínculo era un depósito mayor al préstamo que recibió. “Así que el presidente Alliana hasta fue perjudicado por Ueno Bank en casi $100,000. No fue salvado, hubo unanimidad al nombrarlo”.

De que vuelan, vuelan

El presidente Alliana, con menos de una semana en el poder, pidió la dimisión de todo el gabinete ejecutivo. Además, cambió la cúpula militar. La pregunta que resuena dentro y fuera del país es: ¿Por qué el cambio?

El confirmado ministro de la Defensa, Óscar González, explica que los oficiales remplazados llevaban años en sus cargos y que las designaciones responden también a la necesidad de permitir que otras promociones militares accedan a puestos de conducción, cita el medio Abc.

Irregularidades detectadas

Entre las irregularidades que la Fiscalía investiga figura un préstamo de 3,500 millones de guaraníes otorgado por Ueno Bank a Peña para la construcción de una mansión, cuya cuota mensual superaba por mucho su salario oficial de mandatario.

Las autoridades procedieron al embargo de bienes y congelamiento de cuentas del mandatario destituido y del CEO del Grupo Vázquez, Miguel Vázquez (accionistas mayoritarios de Ueno Bank), en cuya residencia se incautaron vehículos de alta gama valorados en 1.4 millones de dólares, además de yates, avionetas y propiedades.

"Era un muchachito (Miguel Vásquez) que venía de una familia no muy adinerada y de la noche a la mañana el crecimiento fue bastante. Había mucha bronca porque él (Santiago Peña) prometió que ‘íbamos a estar mejor’ y terminó perjudicando al país de esta forma”, recuerda Portillo.

Las autoridades también incautaron una casa de verano de Peña, la cual tiene una bóveda que, para el martes, aún no se había logrado abrir.

En la vivienda principal del exmandatario encontraron evidencias e incautaron carpetas contables, facturas, escrituras públicas y declaraciones juradas patrimoniales de años anteriores y recientes. También documentos aparentemente vinculados al caso Ueno Bank, o que podrían aportar a la investigación.

Uno de los hallazgos considerado como el más importante fue el equipo servidor del circuito cerrado de televisión (DVR), el cual fue ubicado en un compartimento oculto de la vivienda. Se sospecha que en las grabaciones están filmados los movimientos de entrada y salida de figuras públicas y dirigentes políticos durante los días de máxima crispación, previa a la caída del Ejecutivo, reporta Abc.

En la casa de Carvallo hallaron documentos vinculados a los hechos investigados, equipos informáticos, soportes digitales y dispositivos electrónicos, que serán sometidos a análisis técnicos. Además, que se incautó un circuito cerrado y diversos documentos contables vinculados al BCP.Los alcances de estas investigaciones se extienden hasta el exterior puesto que se le ha pedido ayuda a EEUU y a la UE para rastrear el dinero.

Panorama para el 2028

El escenario hacia las presidenciales de 2028 queda desconfigurado. Mientras el Partido Colorado deberá buscar una nueva dupla electoral al no poder postularse Alliana, por restricciones constitucionales, la oposición busca aglutinar fuerzas.

“Hoy Miguel Prieto, líder del partido Yo Creo, es la figura más importante y confirmada de la oposición. El objetivo es lograr un bloque unificado de partidos para enfrentar al Partido Colorado, que maneja un piso histórico de 1.300.000 votos", acota Portillo.

Duarte concluye que el impacto a largo plazo en el electorado aún está por evaluarse. “A los ojos de los paraguayos, que prefieren el orden y una vida predecible, al haberse recuperado el dinero para el 90 % de los pequeños ahorristas, para mucha gente esto pasa a ser una anécdota. Veremos con el correr del tiempo si se convierte en una razón válida para producir cambios profundos en el sistema político o si la capacidad de adaptación del modelo dominante vuelve a imponerse".