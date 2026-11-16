WASHINGTON. Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias Mosh, guatemalteco, por el cual Estados Unidos ofrecía una recompensa de $10 millones, fue capturado, mientras prosigue la búsqueda de Walfre Donaldo Calderón-Calderón, alias El Teniente Jr, por quien ofrecen una recompensa de $10 millones.

De acuerdo con el comunicado, ambos operan en asociación con el CJNG, designado por Washington como organización terrorista extranjera el año pasado, y están vinculados con actividades de narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, trata de personas y asesinato en la frontera entre Guatemala y México.

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Acusación federal contra los guatemaltecos

Montejo fue acusado en 2018 de conspiración para distribuir cocaína destinada a su importación ilegal a Estados Unidos y de conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense, detalla el comunicado de las autoridades. Por él se ofrecía recompensa de $10 millones .

Por su parte, Calderón-Calderón figura entre los 13 guatemaltecos acusados en una investigación federal contra una organización de tráfico de cocaína que operaba desde La Mesilla y La Democracia, en el departamento de Huehuetenango, en la frontera con México.

El anuncio de la recompensa llega después de que el 13 de noviembre el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, designara a los clanes familiares de Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza como organizaciones terroristas por los vínculos que considera que mantienen con los cárteles mexicanos.

La designación bloquea los bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, salvo excepciones, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados.

Este fin de semana, el gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal tras una serie de hechos violentos en el primero, entre ellos un ataque armado que dejó ocho muertos en el municipio de Huité el 27 de septiembre y el asesinato del diputado Julio César Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo custodiaban, ocurrido el 6 de noviembre en Río Hondo.

$10 MILLION OFFERED FOR HSI MOST WANTED NARCO



Up to $10 million is offered for information leading to the arrest and/or conviction of Cartel Chiapas y Guatemala (CCYG) co-leader Walfre Donaldo “El Teniente Jr.” Calderón-Calderón.



Axel Bladimir “Mosh” Montejo-Saenz and… pic.twitter.com/qtTM0U3hyG — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 16, 2026

FUENTE: Con información de EFE/Diario de Yucatán