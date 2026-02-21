sábado 21  de  febrero 2026
POLÍTICA

Presidente interino de Perú descarta indultar a Pedro Castillo

El Ejecutivo aseguró que la prioridad del nuevo mandato será la seguridad nacional, la estabilidad económica y la organización de elecciones transparentes

&nbsp;El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar, habla en una rueda de prensa este miércoles, en Lima (Perú).&nbsp;

 El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar, habla en una rueda de prensa este miércoles, en Lima (Perú). 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - El presidente interino de Perú, José María Balcázar, desmintió que esté evaluando otorgar algún tipo de gracia, incluidos indultos, a favor de personas procesadas o condenadas, en una referencia velada al expresidente Pedro Castillo.

"Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", explicó la Presidencia peruana en un comunicado.

Lee además
Vista parcial de hemiciclo del Congreso de Perú.
Sin brújula política

Congreso de Perú elige nuevo presidente interino, el octavo en una década, tras destituir Jerí
 El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar, habla en una rueda de prensa este miércoles, en Lima (Perú). 
GOBIERNO

José María Balcázar: el nuevo presidente de Perú que apoya el matrimonio infantil

Esta aclaración busca "evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido al prestar juramento como presidente de la República ante el Congreso", añade la nota.

"Elecciones libres"

La gestión de Balcázar "estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!", indicó.

El expresidente Pedro Castillo, condenado a once años de prisión por rebelión tras el fallido golpe de Estado de 2022, presentó el pasado 19 de febrero una solicitud formal de indulto presidencial. Su pedido argumenta que la sentencia aún no es firme y apela al "principio de humanidad y a la palabra empeñada" por el presidente Balcázar.

El propio Balcázar declaró a la prensa que "el expresidente tiene un proceso penal". "Que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos", puntualizó.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Duró poco: Perú vuelve a quedarse sin presidente

El Congreso de Perú destituye a presidente José Jerí

Derecha peruana, en pugna por gestión del presidente Jerí en vísperas del debate sobre moción de censura

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.
INCERTIDUMBRE

Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
JUSTICIA

Gobierno de EEUU exige a Delcy Rodríguez cooperar en investigación contra nueve hombres del chavismo

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (R) y el Comandante cubano Juan Almeida (L) aparecen después de que Raúl pronunció un discurso en honor del luchador independentista cubano Antonio Maceo el 7 de diciembre en el mausoleo de Maceo en La Habana.
CUBA

El núcleo del poder castrista, en la mira de Estados Unidos

Te puede interesar

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (R) y el Comandante cubano Juan Almeida (L) aparecen después de que Raúl pronunció un discurso en honor del luchador independentista cubano Antonio Maceo el 7 de diciembre en el mausoleo de Maceo en La Habana.
CUBA

El núcleo del poder castrista, en la mira de Estados Unidos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

La activista venezolana Tamara Suju.
DERECHOS HUMANOS

Tamara Sujú documenta casos de tortura de hace dos décadas

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.
INCERTIDUMBRE

Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
OBITUARIO

Muere Willie Colón, ícono pionero de la salsa, a los 75 años