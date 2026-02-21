Presidente interino de Perú descarta indultar a Pedro Castillo

El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar, habla en una rueda de prensa este miércoles, en Lima (Perú).

LIMA - El presidente interino de Perú, José María Balcázar, desmintió que esté evaluando otorgar algún tipo de gracia, incluidos indultos, a favor de personas procesadas o condenadas, en una referencia velada al expresidente Pedro Castillo.

"Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", explicó la Presidencia peruana en un comunicado.

Esta aclaración busca "evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido al prestar juramento como presidente de la República ante el Congreso", añade la nota.

"Elecciones libres"

La gestión de Balcázar "estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!", indicó.

El expresidente Pedro Castillo, condenado a once años de prisión por rebelión tras el fallido golpe de Estado de 2022, presentó el pasado 19 de febrero una solicitud formal de indulto presidencial. Su pedido argumenta que la sentencia aún no es firme y apela al "principio de humanidad y a la palabra empeñada" por el presidente Balcázar.

El propio Balcázar declaró a la prensa que "el expresidente tiene un proceso penal". "Que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos", puntualizó.

FUENTE: Con información de Europa Press