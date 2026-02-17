martes 17  de  febrero 2026
El Congreso de Perú destituye a presidente José Jerí

Perú suma otro cambio en la jefatura del Estado en un contexto de confrontación política y desconfianza ciudadana

El presidente interino de Perú, José Jerí.

El presidente interino de Perú, José Jerí. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- En una decisión que marca un nuevo giro en la crisis política peruana, el Congreso de la República aprobó este martes, en sesión extraordinaria, la moción de censura contra José Jerí, quien ejercía como presidente del Parlamento y, por sucesión constitucional, estaba encargado de la Presidencia de la República del Perú.

Tras la votación, la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente del Congreso. Como consecuencia directa y automática, quedó también vacante la Presidencia de la República, conforme al orden sucesorio establecido en la constitución peruana.

El presidente interino de Perú, José Jerí. 
"La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la República", anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

La medida abre paso a la elección de un nuevo titular del Legislativo, quien asumirá igualmente la jefatura del Estado. El Congreso convocó al Pleno para este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m., cuando se realizará la votación correspondiente.

El plazo para la presentación de candidaturas vence este martes 17 de febrero a las 6:00 p.m., por lo que las distintas bancadas deberán definir en las próximas horas a sus postulantes.

"Volatilidad política"

La decisión se produce en un escenario de alta volatilidad política. Perú atraviesa una prolongada crisis institucional marcada por mociones de censura, choques constantes entre los poderes del Estado y una seguidilla de expresidentes que han terminado procesados o en prisión. Este contexto mantiene en vilo la gobernabilidad del país y profundiza la incertidumbre sobre la estabilidad democrática.

José Jerí se convirtió en el séptimo jefe de Estado peruano en la última década, tras asumir la Presidencia en octubre de 2025 en su condición de titular del Congreso de la República. Su llegada al poder se produjo luego de que Dina Boluarte fuera destituida por el Parlamento ese mismo mes, tras un mandato marcado por la muerte de manifestantes durante protestas, denuncias de corrupción y una de las crisis de seguridad más graves en la historia reciente del país.

En sus primeras semanas al frente del Ejecutivo, Jerí logró mantener niveles aceptables de respaldo político. Sin embargo, su gestión quedó rápidamente bajo cuestionamiento tras revelarse una serie de reuniones consideradas irregulares con empresarios chinos, encuentros que generaron sospechas y tensiones dentro del propio Congreso, precipitando finalmente las mociones de censura que derivaron en su salida del cargo.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA

