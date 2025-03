Preso del 11J: “Las prisiones cubanas son campos de exterminio”

Estuvo recluido en diferentes prisiones del occidente de la isla, donde fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. También sufrió dos isquemias cerebrales que le causaron inmovilidad en la parte derecha de su cuerpo, razón por la cual en septiembre de 2024 fue liberado bajo licencia extrapenal. En la actualidad la mayor parte del día debe estar sentado en una silla de ruedas.

Pupo, ¿Cuéntanos sobre tu estado de salud actual?

Estoy mejorando muy lentamente. A mí me dieron dos isquemias cerebrales en prisión que me dejaron inválido de la parte derecha. Actualmente estoy dando mis pasos con dificultad, pero mi recuperación demorará varios años. Quiero dejar claro que esto se debe al mal tratamiento médico que recibí en la cárcel, porque no me atendieron bien.

En estos momentos no tengo tratamiento. El policlínico para la rehabilitación está muy lejos y las calles están todas desbaratadas. Se me rompió el sillón de moverme por ahí. Tampoco tengo quién me lleve y la electricidad se va todos los días.

¿Cómo fue el arresto el 11 de julio de 2021?

Ya casi al final del día vinieron las Tropas Especiales y nos detuvieron con una golpiza tremenda. Le dieron golpes a todo el mundo: niños, mujeres y ancianos. Después cuando llegamos al departamento de investigación de Guanajay nos volvieron a caer a golpes. No se medían.

¿Cómo transcurrió el juicio?

Fue un juicio amañado, los supuestos testigos declararon un montón de mentiras, incluso uno de ellos dijo después que un jefe de la Seguridad del Estado les indicó qué declarar.

Pasaste tres años en prisión, cuéntanos sobre tus vivencias allí.

Primero me llevaron para el Combinado del Este, donde nos recibieron con otra golpiza a mí y a mi compañero Rolando Jusef. Aquello fue tremendo, pero no me quedé callado. Ellos me daban golpes y yo gritaba: ¡abajo la dictadura!, ¡vivan los derechos humanos! y ¡abajo el comunismo!

Después fui trasladado para Taco Taco (prisión de la provincia Pinar del Río) y luego para la prisión de Guanajay. Allí nos dieron golpes de todos los colores por una huelga que íbamos hacer el 15 de noviembre de 2021 todos los presos del 11J. Nos citaron para la dirección y nos fueron metiendo a los carros jaulas esposados y allí nos lanzaban y daban golpes.

Después de eso me llevaron para el Cinco y medio (Pinar del Río) donde me declaré en huelga de hambre. Muchos de los oficiales se reían y me decían: “te vas a morir”, pero cuando veían mi firmeza y el delicado estado de salud mío me llevaban para el hospital.

Luego me movieron para la prisión de Kilo 8 y después para Sandino, pero como hice varias huelgas en estas prisiones también me volvieron a llevar para Guanajay. Ahí estuve hasta que me liberaron en septiembre 2024.

¿Cómo era la atención médica en las prisiones?

En las prisiones cubanas no hay atención médica y lo digo con toda firmeza porque soy un ejemplo de que allí te dejan morir si es necesario. Las prisiones cubanas son campos de exterminio.

Allí no hay medicamento ninguno. Estuve, después de que me dio la primera isquemia cerebral, más de 21 días sin tomar ningún medicamento. Fue por eso que luego me repitió con más fuerza y me invalida del lado derecho.

Lo otro es que me dio la isquemia y en vez de dejarme ingresado en el hospital lo que hacían era llevarme de nuevo para la prisión y allí no me atendía nadie, por eso me repitió por la noche y me dejó mal, en silla de ruedas y sin poder hablar.

¿Bajo qué condiciones fuiste excarcelado?

Eso fue otra de las marañas de la Seguridad del Estado. A mí me sacan por libertad extrapenal debido a mi condición de salud, pero cuando en enero de 2025, empezaron a liberar a varios presos políticos como parte de las negociaciones con la iglesia, ellos me incluyeron dentro de ese grupo. Ya yo estaba afuera pero lo hicieron para dejar de dar otra libertad a otro preso político.

Hoy físicamente me siento mal, pero la prisión me hizo crear una fortaleza más de patriotismo para seguir luchando. La isquemia cerebral me ha dañado mucho pero ratifico que hay que seguir luchando contra la dictadura comunista.

FUENTE: CubaNet