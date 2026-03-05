jueves 5  de  marzo 2026
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

El mandatario concedió una entrevista para el diario 'Politico', en la que confirmó que se encuentran en conversaciones con las autoridades de la isla

Miguel Díaz-Canel, nuevo gobernante cubano, y Donald Trump, presidente de los EEUU.
Miguel Díaz-Canel, nuevo gobernante cubano, y Donald Trump, presidente de los EEUU. EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump advirtió este jueves de que "Cuba caerá", un episodio, ha subrayado, que será "la guinda del pastel" después de décadas de una criminal dictadura de la que han huido miles de cubanos, mientras los que viven en la isla padecen hambre y miseria.

El mandatario defendió la estrategia de presión que aplica su administración contra el régimen comunista de La Habana, y sostuvo que la agudización de la crisis en la isla esta relacionada con las sanciones y el bloqueo del suministro de petróleo impulsado por Washington.

"Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente", declaró el presidente Trump durante una entrevista para el diario 'Politico', en la que confirmó que se encuentran en conversaciones con las autoridades de la isla. "Necesitan ayuda", afirmó.

Sin embargo Trump, no ofreció detalles sobre el alcance de estos contactos.

Venezuela, el ejemplo

"Cuba caerá (...) Después de 50 años, eso es la guinda del pastel", valoró Trump, quien ha puesto a Venezuela como ejemplo de cómo podrían ser las relaciones en el futuro entre Washington y La Habana.

"Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente", afirmó.

En los últimos meses, Cuba ha visto reducido el abastecimiento de petróleo como consecuencia del arresto del depuesto dictador venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026, en una sorpresiva operación de las fuerzas de Estados Unidos.

En medio de sus amenazas contra la isla, semanas después, el presidente Trump sacó adelante una orden ejecutiva por la cual impondría aranceles a todos aquellos países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, ahondando aún más la crisis de desabastecimiento.

Las negociaciones

A inicios de febrero se conoció que delegación de La Habana encabezada por el hijo del dictador Raúl Castro, general Alejandro Castro Espín, del Ministerio de Interior de Cuba, estaría en México intentando negociar con un alto representante de la CIA un desbloqueo de 133 millones de dólares para comprar petróleo, como posible salida a sanciones que anunció el presidente de EEUU.

La información fue dada a conocer en el medio Zoe Post por una fuente cercana al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien adelantó que México no daría el visto bueno a la pretensión de desbloqueo de dinero sin la aprobación de EEUU.

“Están hablando de todo”, aseguró la fuente que pidió el anonimato, aunque dijo desconocer los temas concretos que se abordaron en la reunión, pero subrayó que “México no dará su visto bueno al desbloqueo de la cuenta bancaria, si no cuenta con la aprobación de Estados Unidos” y que los cubanos “desean emplear ese dinero para comprar combustibles”, según informó el medio.

En fecha reciente, el jefe del régimen, Miguel Díaz-Canel, negó negociaciones con EEUU, salvo contactos para ajustar “detalles técnicos migratorios”, se recordó.

FUENTE: Con información de Europa Press y Zoe Post

Temas
