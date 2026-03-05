jueves 5  de  marzo 2026
INDIGNACIÓN

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade

Políticos del sur de Florida condenan un chat racista vinculado al Partido Republicano de Miami-Dade. Líderes locales piden la renuncia del secretario del partido

Kevin J. Cooper, presidente de partido republicano de Miami-Dade.&nbsp;

Kevin J. Cooper, presidente de partido republicano de Miami-Dade. 

Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Un escándalo político sacude al sur de Florida tras revelarse un chat racista y antisemita vinculado a miembros del Partido Republicano y estudiantes de la Universidad Internacional de Florida (FIU), lo que provocó la condena inmediata de líderes locales, entre ellos la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, y varios dirigentes conservadores que exigieron la renuncia del secretario del partido, Abel Carvajal.

Investigación revela mensajes racistas y antisemitas

El caso salió a la luz después de que el Miami Herald publicara detalles de conversaciones de WhatsApp creadas por Abel Carvajal, secretario del Partido Republicano de Miami-Dade, dirigidas principalmente a estudiantes conservadores de FIU.

Según el reporte, en apenas tres semanas el grupo acumuló numerosos mensajes con lenguaje racista, antisemita y misógino.

En las conversaciones filtradas, los participantes utilizaron más de 400 veces variantes del insulto racial contra personas negras, además de referirse de forma despectiva a mujeres, judíos y personas homosexuales. En el chat también se hicieron comentarios sobre Adolf Hitler y referencias a violencia contra personas afroamericanas.

Incluso, segun el reporte, el nombre del grupo fue cambiado a lo que uno de los participantes describió como “Nazi heaven”.

Alcaldesa Levine Cava condena el odio

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Levine Cava, reaccionó con firmeza ante el contenido revelado.

“Los mensajes racistas y antisemitas expuestos en un chat administrado por líderes del Partido Republicano de Miami-Dade son viles e inaceptables”, afirmó.

La alcaldesa subrayó que ese tipo de expresiones de odio no pueden ser toleradas en la comunidad.

“Este tipo de odio no puede ser ignorado ni excusado. No tiene lugar en nuestra comunidad”, añadió.

Partido Republicano pide la renuncia de Carvajal

El presidente del Partido Republicano de Miami-Dade, Kevin J. Cooper, también condenó el contenido del chat y pidió la salida inmediata de cualquier persona vinculada al mismo.

“Condenamos en los términos más enérgicos el chat racista de Abel Alexander Carvajal. Sus palabras y acciones son reprobables y completamente inconsistentes con los valores del Partido Republicano de Miami-Dade”, señaló.

Cooper informó que la mayoría de la junta ejecutiva del partido votó para solicitar la renuncia de Carvajal y que ya se iniciaron procedimientos para su posible destitución con la participación del Partido Republicano de Florida.

“Racismo, antisemitismo y odio de cualquier tipo no tienen cabida en nuestro partido, nuestra comunidad o nuestro país”, añadió.

HCqNHoJbwAAYPTm
Kevin J. Cooper, presidente de partido republicano de Miami-Dade.

Kevin J. Cooper, presidente de partido republicano de Miami-Dade.

Comisionado René García condena los mensajes

El comisionado de Miami-Dade René García, expresidente del Partido Republicano del condado, también criticó con dureza el contenido del chat.

“El lenguaje reportado es profundamente perturbador y completamente inaceptable”, expresó.

García recordó que durante su liderazgo el partido reflejaba la diversidad del condado.

“Me sentí orgulloso de liderar un partido que representaba la increíble diversidad de Miami-Dade: una coalición de comunidades hispanas, judías, negras e inmigrantes que creen en la libertad y las oportunidades”, afirmó.

El comisionado añadió que resulta especialmente preocupante que algunos de los nombres mencionados tengan apellidos hispanos.

“Muchas de nuestras familias vinieron a este país buscando libertad y oportunidades. Ese legado debería inspirar gratitud y humildad, no odio”, señaló.

Representante Juan Carlos Porras pide la renuncia

El representante estatal republicano Juan Carlos Porras también exigió la dimisión del secretario del partido condal.

“El Partido Republicano defiende la ley, el orden y el respeto por cada estadounidense”, afirmó el legislador, uno de los primeros en apoyar públicamente la campaña del senador republicano afroamericano Byron Donalds al cargo de gobernador de Florida.

El caso continúa generando indignación entre líderes políticos y organizaciones comunitarias del sur de Florida.

